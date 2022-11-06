حزب النهج الجديد ينظم ملتقى وطنيا في الأغوار الشمالية

نظم حزب النهج الجديد ملتقى وطنيا في لواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، بحضور جمع من أبناء اللواء يمثلون رؤساء بلديات ومؤسسات مجتمع مدني بالإضافة إلى العنصر الشبابي.

وتخلل الملتقى عرضاً لأبرز إنجازات الحزب خلال الفترة الماضية وبرنامجه المستقبلي والذي سيضم برنامجا متكاملا لتنمية المنطقة وتحسينها سواء على صعيد التمكين والتوعية السياسية أو الصعيد الحزبي.

وأكد الأمين العام للحزب الدكتور فوزان البقور في كلمته خلال الملتقى، أهمية اللواء المكتسبة من تنوع الفرص فيه من حيث القطاع الزراعي والسياحة الدينية بوجود عدد كبير من أضرحة الصحابة رضوان الله عليهم انتهاءً بالطاقات والمخزون البشري الشبابي الكبير الذي يمتاز به اللواء.

كما أكد أهمية البدء بالعمل الحقيقي لتحسين وتطوير اللواء للوصول إلى حياة كريمة تليق بأبنائه، مشيرا إلى أن أهم دور يجب أن تلعبه الأحزاب في تطوير المنطقة هو إدراج اللواء في برامجها الحزبية الاقتصادية والتنموية بشكل عام لتسليط الضوء على واقع الفرص وأبرز التحديات التي تواجهه.

وأعلن البقور عن إنشاء فرع لحزب النهج الجديد في الأغوار الشمالية، ليكون أول فروع الحزب ما يدلل على أهمية وأولوية المنطقة بالنسبة للحزب.

وألقت عضو الحزب ناريمان خوالد، وهي من شابات اللواء، كلمة لجنة المرأة، سلطت خلالها الضوء على الدور الحقيقي الذي تلعبه المرأة في الحزب وفي قيادته لجهة اتخاذ القرارات.

وألقى كلمة الشباب المهندس عدي الرياحنة والتي بيّن خلالها أن الشباب هم المحرك الرئيس في عملية التحديث والتطوير السياسي ومستقبل الوطن.

كما ألقى كلمة المجتمع المحلي رئيس بلدية طبقة فحل السابق محمد الخشمان ثمن فيها مبادرة الحزب وبرنامجه المتضمن إبلاء اللواء جل الأهمية، مؤكدا أن الدور الحقيقي للأحزاب هو ما تنتظره المنطقة من حيث تسليط الضوء على أهم الفرص التي يتميز فيها لواء الأغوار الشمالية.

وفي نهاية الملتقى تم عقد جلسة حوارية بين الحزب وقياداته وأبناء وبنات اللواء امتازت بالشفافية والوضوح والمصداقية المطلقة في الإجابات من قبل الحزب، وتم طرح تفصيلات لبرنامجه وخططه المستقبلية.