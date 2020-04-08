حزب الوسط الإسلامي يطالب بدعم الصحف اليومية

عمان-الغد- طالب حزب الوسط الإسلامي مساء الأربعاء، في بيان له، الحكومة بالوقوف إلى جانب الإعلام للنهوض بمهماته وخاصة بعد تعطل إصدار الصحف الورقية اليومية بسبب هذه الجائحة، مؤكدا على دعم الصحف مادياً ومعنوياً.

وتاليا نص البيان:

يتابع حزب الوسط الإسلامي باهتمام بالغ الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأردنية المسموعة والمقروءة والمرئية والصحافة الإلكترونية والكتاب والصحفيين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خلية إدارة الأزمة وفي خطوطها الأمامية، واسنادها للدولة في نقل الخبر الموثوق والدقيق والتوعية الإعلامية المتواصلة لآثار هذه الجائحة على وطننا وحسها الوطني الكبير وتركيزها على محاربة الإشاعة وقتلها في مهدها ونشر الكلمة المسؤولة لتوعية شعبنا الأردني وبث روح الأمل بأننا صامدون وقادرون على محاربة هذه الجائحة بالوعي وجهود كافة أجهزة الدولة.

إننا في حزب الوسط الإسلامي إذ نقدر هذه الجهود ونثمنها ونعتز بها باعتبار أن نجاح الإعلام الوطني بمثابة نجاح للدولة وأن إشادتنا بهذا النجاح ووثوق أبناء الوطن بإعلامنا الوطني فإننا نطالب الحكومة بالوقوف إلى جانب الإعلام للنهوض بمهماته الصعبة في هذا الظرف بالذات وخاصة تعطل إصدار الصحف الورقية اليومية بسبب هذه الجائحة، حتى يقف الإعلام صامداً منافساً للإعلام الخارجي ورافداً لأبناء الوطن في إيصال المعلومة إليهم و الاستمرار بالتوعية المسؤولة التي يقوم بها، وإننا إذ نؤكد على دعوتنا للحكومة على دعمه مادياً ومعنوياً وتحفيزه في محاربة هذه الجائحة باعتبار أن الإعلام هو صوت الوطن ورافده المهم المعبر عن النبض الحقيقي لأبناء الوطن المتعاضد والمتلاحم والمتناغم مع جهود كافة أجهزة الدولة في محاربة هذه الجائحة.