حزمة تحفيز جديدة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

واشنطن – قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، رفضها فورا زعماء المعارضة الديموقراطية التي تفضل خطة اقترحها اعضاء من الحزبين في البرلمان ويجرى التفاوض عليها.

وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر “قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار”.

وعرض منوتشين الاقتراح على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء أول من أمس.

وتزيد قيمة هذا الاقتراح الجديد قليلاً على خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديموقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ “المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم من الحزبين”.

وأضافت “اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي تناقش راهنا من قبل مجلس الشيوخ من 180 مليارا إلى 40 مليارا”.

ويلقي رفض بيلوسي وشومر مجددا بعض الشكوك الجديدة حول احتمال إقرار خطة الانعاش الإضافية قبل تولي جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) في وقت يدفع فيه انتشار جائحة كوفيد 19 مجددا الولايات الأميركية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.

والوقت المتاح قصير لأن ملايين الأميركيين من بين أضعف الفئات لن يتلقوا اي مساعدة فيدرالية أو من ولايتهم اعتبارا من 26 كانون الأول (ديسمبر) في حال دعم إقرار الخطة.

وتواجه الكثير من الأسر احتمال أن تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.

وهذه المفاوضات متعثرة منذ شهور واستؤنفت في الفترة الأخيرة. وكان الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن شدد على مساعدة أكثر الأسر والشركات ضعفا على الخروج من هذا الوضع وتجنب تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية. ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل “دفعة أولى” قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعا بعد دخوله البيت الأبيض.- (ا ف ب)