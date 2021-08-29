حزم إنترنت مجانية من أورنج الأردن لمتلقي لقاح كورونا

عمّان – الغد – أعلنت شركة أورنج الأردن منحها حزم إنترنت مجانية لمشتركيها بعد تلقيهم الجرعة الأولى أو الثانية ضد كورونا، وكذلك الحاصلين على الجرعتين سابقاً.

وبيّنت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المشتركين سيحصلون على حزمة انترنت بسعة 5 جيجابايت مجاناً، صالحة لمدة 5 أيام، حيث ستصل رسالة لكل مشترك تعلمه بالحزمة المجانية والرابط الإلكتروني الذي يمكنه من التأكد من رصيد الحزمة للاستفادة منها.

وبينت الشركة أن منح الحزم المجانية يجسّد مدى اهتمامها بسلامة الجميع وحرصها على تشجيع جميع المقيمين في المملكة على حماية أنفسهم من فيروس كوفيد-19 الذي أثرت تبعاته على المجتمع، لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية التي تسخر مختلف الموارد الرقمية والمادية والمعنوية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية.