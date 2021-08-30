حزن على وفاة وزير السعادة الأردني

إسلام البدارنة

عمان – تلقى متصفحو المواقع الإخبارية ورواد التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الشاب محمد أسامة القضاة صاحب لقب “وزير السعادة”، بعد سنوات من المعاناة المريرة مع مرض السرطان.

“صاحب الإبتسامة الدائمة” .. “صاحب الخلق الحسن” .. “صاحب الكلمة الطيبة”، بهذه الكلمات وصف المغردون وزير السعادة محمد القضاة عبر صفحاتهم.

ترك وزير السعادة أثراً طيباً في نفوس معارفه ومكافحي مرض السرطان، نظراً لتفاؤله وحبه للحياة ونشره للسعادة والطاقة الإيجابية فيما بينهم على الرغم من إصابته.

ونشر القضاة على صفحته قبيل وفاته، منشور وصف فيه آخر التطورات لوضعه الصحي، وبدأ بكلمات “الحمدالله دائماً وأبداً على كل حال”، وأكمل ذلك وقال :

وبكلمات الأسى ومشاعر الحزن، نعى عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي سواء من معارفه أو غيرهم، الشاب الخلوق محمد القضاة.

وبدورها رصدت “الغد” ما كتبه بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على صفحاتهم، حول خبر وفاة الشاب محمد القضاة.

وبكلمات وجمل مليئة بالصدمة والحزن، كتب “ثائر” عبر صفحته “حدا يحكيلي انو كذب مشاااان اللله محمد يا حبيب القلب والروح وك انت الي كنت دايما تدعمني، انت الي كنت دايما بتعطيني الامل، وين الي وعدني بدنا نلتقي ونشوف بعض مره ثانيه”.

ونعت “ديالا” القضاة، وقالت :” بعد رحلت كفاح بدأت 2005 و استمرت لحتى اليوم كنت خلال هالرحلة الطويلة و المتعبة و الموجعة مثال بالامل و القوة و الروح الجميلة”.

وغردت “ريم” عبر حسابها على موقع توتير، “رحمة الله عليك (وزير السعادة )” .

محمد القضاة محارب السرطان .. في ذمة الله

رحمة الله عليك (وزير السعادة )😔 pic.twitter.com/rMdVKawPeo — Rema Kanaan (@KanaanRema) August 30, 2021

وكتب “عبود” على توتير،: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الحزن والألم ننعى وفاه الصديق الخلوق صاحب القلب الطيب #وزير_السعادة محارب السرطان محمد أسامه القضاة”.