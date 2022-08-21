حزين يكشف أسباب استقالته.. الفيصلي يحتفي بالرفاعي.. “حقنة” لتمرير مقالب المحترفين

خالد الخطاطبة – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الصريح يمنح الفيصلي 75 % من المدرجات

منح نادي الصريح، جمهور الفيصلي 75 % من مدرجات ستاد الحسن، في المباراة التي تجمع الفريقين عند الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل، في اطار منافسات الأسبوع الخامس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وجاءت هذه الخطوة، رغبة في الصريح في الحصول على دخل مالي جيد، يساعد النادي على الايفاء بجزء من التزاماته الكثيرة.

المدرب حزين يكشف أسباب استقالته من الجزيرة

كشف مدرب حراس مرمى فريق الجزيرة لكرة القدم وسام حزين، الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من منصبه، لافتا إلى أن كشف الأسباب يأتي ردا على بعض الاحاديث التي تتهمني بالهروب من النادي.

وقال حزين في تصريح لـ”الغد” إن استقالته جاءت بسبب سياسة “الخيار والفقوس” التي تمارسها الإدارة، حيث قامت الإدارة بمنح أعضاء في الجهاز الفني جزءا من مستحقاتهم المالية عن المواسم الماضية، والطلب منهم بالتكتم على الموضوع، فيما يتم رفض طلب وسام حزين بالحصول على جزء من المستحقات، بداعي عدم وجود سيولة مالية.

وأضاف : عندما فقدت الأمل برغبة الإدارة في منحي مستحقاتي، أبلغت مدير النشاط عبر “الواتساب”، وبعد مباراة شباب العقبة، أنني مستقيل من منصبي.

وأضاف : شعرت بالإهانة عندما هاتفني أمين الصندوق، عندما كنت موجودا في العقبة، حيث ابلغني أنه يريد تحويل مبلغ 50 أو 100 دينار لحسابي ” تسليك حال”، رغم أن مستحقاتي على النادي تبلغ 5 آلاف دينار عن الموسم الماضي، إضافة إلى 3 رواتب شهرية عن الموسم الحالي.

الفيصلي يحتفي بالرفاعي ويعاني من غياب الملاعب العشبية

تستعد اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، للاحتفال بلاعب فريق الكرة أدهم الرفاعي بمناسبة نجاحه في شهادة الثانوية العامة.

وترغب اللجنة المؤقتة في مفاجأة اللاعب بحفل معبر، تقديرا لجهوده في الفريق، وتحفيزا له لمواصلة الجد والاجتهاد على الصعيدين الشخصي والرياضي.

إلى ذلك يعاني فريق الفيصلي من عدم قدرته على التدرب على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، بسبب إغلاق هذه الملاعب وصعوبة الحجز عليها.

وشكا الفيصلي من تعدد إصابات لاعبيه، بسبب ملاعب التدريب المزروعة بالعشب الصناعي، وصعوبة إيجاد ملعب عشبي للتدريبات.

“حقنة” لتمرير مقالب المحترفين

كشف مسؤول رياضي مطلع وخبير في أندية المحترفين، أن الأندية ما تزال تقع في شرك المحترفين المصابين الذين يحضرون إلى الأردن ويبرمون عقود احتراف رسمية، قبل أن تتكشف عيوبهم وإصاباتهم.

المسؤول وفي تصريح لـ”الغد”، كشف أن مقالب المحترفين الأجانب تتواصل في الأندية المحلية التي لم تتعلم من اخطائها في السنوات الماضية.

وأضاف : وكيل اللاعبين أو السمسار أو المستفيد من الصفقة، يحضر محترفا مصابا، ويقوم قبيل التحاق المحترف بتدريب النادي، بحقنة بإبرة خاصة، تساعده على اللعب والحركة باريحية تامة دون آلم أو ضجر، ما يعجب النادي الذي يسارع لابرام العقد.

ويقول المسؤول المطلع والخبير في هذا المجال: المحترف الأجنبي وبعد زوال مفعول الحقنة، يبدأ بالضجر نتيجة آلم الإصابة، لتكتشف الإدارة لاحقا أنها “شربت المقلب”، وبالرغم من ذلك تحاول جاهدة التكتم على الموضوع، لكي لا تظهر وكأنها ضعيفة أو وكأنها وقعت في الفخ.

منتخب السيدات يصدم لاعبات الأرثوذكسي

صدم منتخب السيدات لكرة القدم، لاعبات فريق الارثوذكسي، بعد أن قام باستدعاء 6 منهن، قبل أن يتراجع ويستدعي 3 فقط.

وخاطب المنتخب الوطني للسيدات نادي الارثوذكسي، وأبلغه باستدعاء اللاعبات شاهيناز جبرين وملك شنك ونور المشايخ وتالا البرغوثي وصوفيا حداد وجود الشنطي، قبل أن يقوم بإعادة الكتاب واستدعاء 3 لاعبات فقط.

وجاء الاستغراب في ظل تقليص قائمة لاعبات الارثوذكسي بشكل مفاجئ، ودون إجراء أي تدريب، مع التطرق إلى أن المنتخب قام باستدعاء لاعبة مصابة من الصعب جدا أن تتواجد في تشكيلة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في عمان اعتبارا من يوم 29 الحالي.

وكان المنتخب الوطني للسيدات، قد باشر تدريباته يوم أمس، استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تقام في عمان.

لاعبون ينقسمون بشأن المعسكر في الفندق

انقسم لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بشأن الدخول في معسكر مغلق في الفندق، ليلة المباراة المقبلة بدوري المحترفين.

وتمنى لاعبون في الفريق، الغاء المعسكر في الفندق قبيل المباراة المقبلة، فيما ابدى لاعبون آخرون عدم ممانعتهم في الإقامة في الفندق ليلة المباراة.

وبدأ المدير الفني للفريق، بدراسة رغبات لاعبيه، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

اتحاد الكرة يهبط المنشية ويعفيه من الغرامة

قرر اتحاد كرة القدم، تهبيط فريق منشية بني حسن، إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة، بسبب عدم قدرته على المشاركة في دوري الدرجة الثانية لأسباب مالية ومشاكل في تجميع الفريق.

وقام اتحاد الكرة بإلغاء غرامة الانسحاب من دوري الثانية عن المنشية، وذلك بناء على الاسترحام المقدم من النادي، والذي يشرح فيه الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانسحاب من دوري الثانية.

لاعبو معان يتدربون فجرا

خضع لاعبو فريق معان لكرة القدم، لتدريب فجر يوم أمس، على ملعب نادي اليرموك بغمدان، بقيادة المدير الفني إسلام جلال، استعدادا للجولة القادمة من دوري المحترفين.

التدريب الذي بدأ عند الساعة الخامسة فجرا، شهد حملا تدريبيا كبيرا، ما دفع لاعبين للطلب بإلغاء التدريبات “الفجرية” لشدتها.

وجاء التدريب الصباحي، لأسباب عديدة، أبرزها صعوبة انتظام جميع اللاعبين بالتدريب المسائي، بسبب ارتباط اللاعبين بدوام الجامعات أو في وظائفهم.

حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات والأرثوذكسي ملك شنك – (أرشيفية) رئيس نادي الصريح عمر العجلوني – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، عاد إلى عمان، بعد زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.. العجلوني تربطه علاقات وطيدة بالقيادات الرياضية في سورية وفي مختلف الألعاب.

• مسؤول رياضي اعتبر أن عدم قدرة الغالبية الساحقة من الأندية المحلية في دوري المحترفين، على الحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة الخارجية، نتيجة تراكم الديون والشكاوى، يعكس صورة سيئة عن الكرة الأردنية في الخارج، مطالبا بحلول لهذه المشكلة من أجل إعادة تلميع الكرة الأردنية خارجيا.