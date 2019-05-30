حساء الشمام

المقادير

1 كوب شمام مكعبات (مانجا وأناناس أيضًا مناسبة)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

½ 1 كوب ماء

1 فلفل حار مجفف (أخضر أو أحمر) أو ½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة للتزيين

½ ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل والثوم

ملح حسب الرغبة

كمون وبذور الخردل للتتبيل

½ ملعقة صغيرة زيت

طريقة التحضير

1. قشّروا الشمام وقطعوه إلى مربعات صغيرة واتركوه جانبًا

2.ضعوا الزيت في مقلاة عميقة وقوموا بتقليب بذور الخردل والكمون على نار خفيفة

3.أضيفوا الشمام وبقية المقادير، ما عدا الكزبرة الخضراء

4. اتركوه حتى يغلي ويُطهى على نار خفيفة إلى أن يصبح الشمام طريًا

5. ارفعوا المقلاة عن النار وزينوها بالكزبرة الخضراء الطازجة المفرومة

6. يقدم الحساء كطبق مقبلات أو يمكن تناوله مع الأرز المطبوخ