حساب الخير: تخصيص 766 ألف دينار لـ15 ألف أسرة من عمال المياومة

عمان- وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تنسيب لجنة إدارة حساب الخير، بتخصيص مبلغ 766 ألف دينار من الحساب لنحو 15300 أسرة رشحت للاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة.

وقالت رئيس لجنة حساب الخير ريم ابو حسان اليوم الاثنين في بيان صحفي: إنه سيتم تخصيص مبلغ 50 دينارا لكل أسرة مكونة من فرد واحد ممن لم ينطبق عليهم شروط الاستهداف من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة والمتعلقة بأن يكون عدد افراد الأسرة الواحدة اثنين فأكثر.

واشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على آلية الصرف، حيث ستقوم لجنة ادارة حساب الخير بتحويل مخصصات الأسر إلى حساب امانات صندوق المعونة الوطنية، ليقوم بدوره بتحويل الدعم النقدي الحكومي لهذه الأسر على محافظهم الإلكترونية، وحسب الآليات والطرق المعتمدة لدى الصندوق في تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة.

وأوضحت أن مجلس إدارة حساب الخير قرر منح هذه الفئة بعد مراجعة أسس منح المساعدات النقدية الطارئة لأسر العاملين في قطاعات العمل غير المنتظم ممن لم تنطبق عليهم الأسس الصادرة سابقا لدعم أسر عمال المياومة.

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