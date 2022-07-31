حسام حبيب يقاضي الفنانة شيرين عبد الوهاب

أفادت صحيفة “المصري اليوم” بأن محامي الفنان حسام حبيب، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، طليقة موكله، متهما إياها بـ”السب والقذف”.

وبحسب “المصري اليوم”، فإن “البلاغ حمل عرائض النائب العام، وتضمن ما قالته الفنانة شيرين خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج” والتي من شأنها “الإضرار بسمعة مقدم البلاغ، والتشيهر به بعدما قالت المشكو في حقها”:”كنت بجمل صورته، بس عشان يغور وأرتاح منه، عربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي”.

وفي تصريحاتها المتلفزة، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: “أنا ست قاعدة مع بناتي بعد 4 سنين شايفين الويل.. قلنا نسافر الساحل الشمالي ونرجع نتبسط، بناتي وأنا نفسيتنا تعبانة ومكناش عايشين تقريبا، وكنت عايشة مع زوج مبيشتغلش تقريبا ومبيخرجش، كنت عايشة 24 ساعة في غرفة نومي..مبعملش حاجة..قاعدة وبس”.

وتابعت: “أنا أخطأت في حق نفسي، وعارفة، بس سعيت إن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحافظ على بيتها، كنت فاكرة كده، لكن ده مكانش بيت، دي كانت مصيدة فئران”.

وفي سياق متصل، استمعت النيابة العامة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بشأن بلاغها الذي زعمت فيه تعرضها لعملية نصب، بدعوى أنها فوجئت بتحويل جميع أوراق سيارتها الخاصة باسم طليقها، ولم يسدد لها المبلغ المستحق بعد انفصالهما، مطالبة بوقف إجراءات التعامل مع السيارة بوحدة مرور مصر الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات، في حين تقدمت شيرين، بـ3 بلاغات أخرى، ضد حسين حبيب، والد طليقها، متهمة إياه بـ”السب والقذف” عبر حسابه في “فيسبوك”. RT