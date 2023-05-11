حسناء روسية بوجه أنثوي وجسد عضلي رجولي تثير الجدل على السوشال ميديا (صور)

أحيانا يصعب علينا تصديق ما نراه في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصةً وأن بعض الصور تبدو حقيقية للغاية.

أخيرا تصدرت لاعبة كمال الأجسام وعارضة اللياقة البدنية الروسية “فلاديسلافا جالاجان”، البالغة من العمر 27 عامًا، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة الجدل التي أثارتها بصورها التي تظهر وجهها الأنثوي الجذاب على جسم عضلي رجولي.

وعبرت “فلاديسلافا” التي تعيش في “براغ”، عن فرحتها بحصولها على مئات آلاف المعجبين، بسبب شكلها “الغريب”، وقالت إن كثيرين من متابعيها يشككون ويتهمونها بتعديلها رقميًا أو باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

وقالت “فلاديسلافا” في تصريح لموقع SWNS: “يخبرونني بأن عضلاتي معدلة بالفوتوشوب، لا يصدفون أن شخصًا مثلي يمكن أن يكون قويًا.. يقولون لي باستمرار إنني أشبه “كيندال جينر” بنسختها التي تتناول المنشطات”.

واعترفت “فلاديسلافا” بتناول عقاقير لتحسين لياقتها البدنية، لكنها أكدت أنها ليست حبوبا سحرية، فهي تحتاج أيضا إلى العمل الجاد في الصالة الرياضية واتباع نظام غذائي صارم. -وكالات

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