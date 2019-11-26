حسن حسني لمروج إشاعة وفاته: “حرام عليك”

القاهرة- بعد أن انتشرت الإشاعات الكثيرة عن وفاته، خرج الفنان المصري حسن حسني عن صمته، معرباً عن غضبه من تكرار هذه الأخبار.

ووجه حسني رسالة لمن يروج الشائعات قال فيها: “حرام عليك.. أنا مش بضر حد ليه بتعمل فيا كده”.

تلك الإشاعات التي لاحقت حسني طيلة الأيام الماضية، كان آخرها مساء السبت، حيث تناقل رواد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بوفاة الفنان المصري بعد صراع مع المرض. وهو ما نفته نقابة الممثلين، بعدما أجرت اتصالا بالفنان حسني الذي فوجئ بعائلته تتوجه لزيارته في وقت متأخر من ليل السبت للاطمئنان عليه.

حسني بصحة جيدة

من جهته، أكد حسني خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات، أنه “بصحة جيدة”، مشيراً إلى أنها المرة الرابعة التي تطاله فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة حول وفاته.

كما كشف أن أبناءه توجهوا إلى منزله في الواحدة بعد منتصف الليل من أجل الاطمئنان عليه بعدما سمعوا بالإشاعة.

“لست من رواد شبكات التواصل”

في الوقت ذاته، أكد حسني أنه لا يعلم شيئاً عن الأمر، لأنه ليس من متصفحي مواقع التواصل، لافتاً إلى أنه فوجئ بردة الفعل واتصالات لم تتوقف منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأحد.

وعلق الفنان المصري على الأمر قائلاً باللهجة المصرية: “حسبي الله ونعم والوكيل.. أنا أذيته في ايه”.

كما وجه رسالة إلى الشخص الذي نشر الإشاعة قائلاً: “لكل أجل كتاب.. لما ييجي أجلي هتكل على الله”. – سكاي نيوز