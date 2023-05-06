حسن شاكوش يطرد زوجته من البيت بعد 55 يوما على الزفاف

اتهمت زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، زوجها بطردها من المنزل نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها.

وأثار تحرير زوجة المطرب حالة من الجدل، الأمر الذي استنكره البعض نتيجة الحالة التوافقية التي أثارها المطرب حسن شاكوش وزوجته وتصدرهما تريند مواقع التواصل بعد حفل زفافهما، بحسب ما ذكرت مواقع مصرية.

استنكار البعض للخلاف الحاصل بين الزوجين – حسن شاكوش وريم صادق – جاء بعد ما تصدر حفل زفاف الزوجين اهتمام الكثير من المتابعين، حيث شهد حفل الزفاف واقعة سجود زوجة حسن شاكوش شكرا لله على منحها الزواج من شاكوش وتعويضها بزوج مثله.

وكشف مصدر أمني عن مصير البلاغ، قائلا إن المحضر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة مكتفيًا بالقول “الأمر في النيابة فهي صاحبة القرار” سواء بطلب التحريات أو خضوع المشكو في حقه للتحقيق.

مقدمة المحضر قالت في محضرها إنها فوجئت منذ أيام بزوجها “حسن شاكوش” يطردها خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

وردا على ذلك، كتب شاكوش، عبر حسابه بموقع فيسبوك: “مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه”.

وأضاف: “يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شي”.-(وكالات)