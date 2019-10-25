حسن نصر الله يحذر اللبنانيين من فوضى وحرب أهلية

بيروت – حذر الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الجمعة، من أن الاحتجاجات التي تجتاح أنحاء لبنان قد تدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار والحرب الأهلية رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله “لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة” ولا نقبل في ظل هذه الأوضاع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة”.

وأشاد نصر الله بالحراك الذي أدى لإعلان الحكومة عن إصلاحات اقتصادية “غير مسبوقة” في الأسبوع الحالي لكنه قال إن لبنان يتعين أن يبحث عن حلول للمضي قدما وفي الوقت نفسه تجنب فراغ خطير في السلطة. (رويترز)