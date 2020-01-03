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حسن نصر الله “يغبط” قاسم سليماني على “هذه الشهادة”

منذ ساعتين
حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني

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بيروت- دان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.

وصرح نصر الله اليوم الجمعة، حسبما نقلت عنه قناة “المنار” اللبنانية، بأنه “يغبط” سليماني على “هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة”، مضيفا: “نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات”.

ووصف الأمين العام لـ”حزب الله” اغتيال سليماني الذي قتل معه أيضا القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بأنه “جريمة كبيرة”، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق أي من أهدافها بهذه الخطوة.

وتابع: “القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين”. (روسيا اليوم)

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