حسن يدعو شفيع ولافي.. والشرايدة يجمع قدامى “الشباب”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عبدالفتاح يدعو شفيع ولافي للمشاركة بمباراة الاعتزال

دعا نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات حسن عبدالفتاح، زميله النجم عامر شفيع، للمشاركة في مباراة اعتزاله التي تقام يوم الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، وتجمع فريقي الوحدات والرمثا.

وانتظر حسن عودة شفيع من رحلة خارجية خاصة، ليتواصل معه ويدعوه للمشاركة في المهرجان.

عبدالفتاح أكد تواصله مع شفيع في اليومين الماضيين، لدعوته للمباراة، حيث أكد عامر حضوره في حال لم يغادر إلى السعودية للالتحاق بفريق نادي الفيحاء السعودي.

حسن ايضا أكد مشاركة النجم الفلسطيني فادي لافي في مباراة الاعتزال، حيث سبق للافي وأن لعب في صفوف فريق شباب الأردن والفيصلي والوحدات.

إلى ذلك، يواصل عبدالفتاح الإشراف على ترتيب اقامة المباراة، التي تجمع الوحدات مع الرمثا، ويسبقها مباراة لنجوم كرة القدم القدامى الذين زاملهم حسن خلال مسيرته الكروية الطويلة، إلى جانب الفقرات الفنية.

الشرايدة يجمع نجوم شباب الأردن القدامى

جمع منزل النجم السابق والمدرب الحالي العامل في قطر عمار الشرايدة، نخبة من نجوم كرة القدم الذين سبق وأن اجتمعوا للعب في صفوف فريق نادي شباب الأردن لكرة القدم.

وتواجد في الجلسة لاعبون سابقون أمثال مهند المحارمة والمحترف الفلسطيني فادي لافي ومعتز ياسين وأحمد عبدالستار وبسام الخطيب وطارق الكرنز وصالح نمر.

يشار إلى أن الشرايدة يواصل عمله مدربا في الدوحة، حيث يتواجد حاليا في عمان في اجازة.

قضايا رمثاوية على طاولة اتحاد الكرة

تضع إدارة نادي الرمثا اليوم الإثنين، عددا من قضايا النادي، على طاولة اتحاد الكرة، في الاجتماع الذي يجري عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الإثنين.

ويستقبل اتحاد الكرة اليوم إدارة نادي الرمثا، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الاتحاد مع الأندية كل على حدة.

وأعد نادي الرمثا جملة من القضايا التي سيضعها أمام الاتحاد، من ضمنها مسألة رسوم شكاوى اللاعبين التي طالب نادي الرمثا باستردادها من اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد بالغاء رسوم الشكوى.

الرمثا سيحمل إلى اجتماع الاتحاد، ملفا حافلا بالملاحظات والمطالب.

الجزيرة يستعين بالمنتخب بشأن معسكر تركيا

يستعين نادي الجزيرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم، للاستفسار والاطلاع على إمكانية اقامة النادي لمعسكر تدريبي في تركيا خلال الفترة المقبلة.

الجزيرة يسعى للاستفادة من المعسكر الذي يبدأه المنتخب في تركيا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، للاطلاع على واقع الملاعب وإمكانية المباريات الودية خلال المعسكر.

وأجرى الجزيرة اتصالا مع المنتخب الوطني، للاستفسار عن المعسكر التدريبي، وإمكانية مساعدة النادي في اجراء مباريات لإنجاح المعسكر التدريبي المقترح والذي لم تحدد وجهته أو حتى حسمه حتى الآن.

إلى ذلك، تمنى لاعبون في الجزيرة، أن تعير إدارة النادي الفريق في هذه المرحلة، اهتماما استثنائيا، في ظل أهمية المرحلة التي قد تشكل منعطفا تاريخيا للنادي ولاعبيه وجماهيره.

وفي حديث لعدد من اللاعبين، اعتبر النجوم أن الفرصة مناسبة للجزيرة وإدارته ولاعبيه لدخول التاريخ، بتحقيق لقب آسيوي، يعود بالدرجة الأولى بالنفع على اللاعبين انفسهم الذين سترتفع قيمتهم المالية، إلى جانب الدخل المادي غير المسبوق الذي سيدخل صندوق النادي.

المنتخب يثير تساؤلات الصيفي من تركيا

يواصل نجم الكرة الأردنية المحترف في فريق السالمية الكويتي عدي الصيفي، قضاء إجازة خاصة في ربوع تركيا، مستثمرا توقف المنافسات في الكويت.

الصيفي الذي اعتاد على الحياة في الكويت، لطول السنوات التي قضاها محترفا في السالمية وما يزال، توجه من الكويت إلى تركيا لقضاء الإجازة، في انتظار العودة إلى الكويت مجددا خلال اليومين المقبلين.

الصيفي وفي تصريح لـ”الغد” من تركيا، ابدى دهشته واستغرابه، لتجاهل المنتخب الوطني ومديره الفني فيتال بوركلمانز من استدعائه، رغم المستويات الفنية العالية والملفتة التي يقدمها مع السالمية بالدوري الكويتي.

الصيفي قال: “بشهادة جميع الفنيين، اقدم مستويات متميزة، وبالتالي فإن الجانب الفني ليس سببا في استبعادي”.

وأضاف: “إذا كانت الحجة تتمثل في العمر، فهناك لاعبون من جيلي يتواجدون في المنتخب الوطني، وهذا يدفعني لمواصلة الاستفسار عن الأسباب وراء عدم الاهتمام باستدعائي”.

وأكد عدي أنه يبقى داعما ومخلصا ومؤازرا للمنتخب في جميع الأحوال والظروف، ولكنه كان يمني النفس بأن يسخر خبرته وقدراته في الوقت الحالي لصالح منتخب النشامى الباحث عن الوصول لمونديال قطر، مجددا دعمه للنشامى سواء كان في التشكيلة أم خارجها.

مكتب يطالب الجزيرة بأسعار التذاكر ومحاولات لفك حجز البنك

بدأ أحد المكاتب السياحية، بمطالبة نادي الجزيرة، بأسعار تذاكر سفر فريق كرة القدم في الفترة الأخيرة، خلال مشاركته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وبدأ المكتب بالضغط على النادي لتأمين أسعار التذاكر، وسط أزمة مالية يعيشها النادي.

ووفق المعلومات، فإن هذا الضغط، دفع البعض بالتوجه نحو سمير منصور، لاقناعه برفع الحجز عن مستحقات النادي في البنك، بهدف مساعدة الجزيرة على دفع أسعار التذاكر.

مباراة النجوم تنتهي بفارق الركلات الترجيحية

انتهت مباراة خماسي كرة القدم، التي جمعت نجوما بكرة القدم المحلية يوم أمس، في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، بفارق ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وتمكن فريق عوض راغب ومحمود شلباية من الفوز على فريق محمد محمود ومهدي علامة وابراهيم دلدوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وأحرز أهداف المباراة محمود شلباية وأيمن عبدالفتاح وعوض راغب، فيما احرز أهداف الفريق الثاني مهدي علامة وابراهيم دلدوم وحازم جودت، لينتقل الفريقان للترجيح، حيث أهدر علامة ركلة جزاء ليفوز فريق شلباية في المباراة التي حضرها عدد من نجوم كرة القدم من خارج موظفي امانة عمان.

ومثل فريق عوض راغب كل من محمود شلباية وعبدالهادي المحارمة وعصام مبيضين وشادي أبو هشهش وعيسى السباح وأحمد أبو جادو وأيمن عبدالفتاح ومحمود أبو عريضة، فيما مثل فريق محمد محمود كل من أشرف شتات وابراهيم دلدوم ومهدي علامة وحازم جودت وعثمان الخطيب وعماد الطرايرة.

وطالب اللاعبون المشرف على المباراة أكرم رصاص، بضرورة تنظيم بطولة ثانية، تساعدهم على التواصل مع المنافسات في ظل توقف تدريبات ومباريات الأندية.

المحترفة اليس كوسي تبهر وتمتع وتصنع الفارق

بدا كل من تابع مباراة شباب الأردن والأرثوذكسي بدوري المحترفات لكرة القدم التي جرت أول من أمس، مبهورا ومستمتعا باداء المحترفة من غانا في صفوف فريق شباب الأردن للسيدات اليس كوسي، التي قدمت اداء رائعا توجته بتسجيل 5 أهداف من أصل 7 فاز بها شباب الأردن على الارثوذكسي.

واشاد الجميع بأداء المحترفة التي صنعت الفارق، وسجلت هدفا من وضعية صعبة، دفعت أحد النجوم الحاضرين للقول أن أي مهاجم في الأردن يعجز عن التسجيل بهذه الطريقة، تعبيرا عن قدرات اللاعبة التي تلعب في صفوف المنتخب الغاني.

أحد الحاضرين طالب “مازحا” بترفيع اللاعبة للعب في صفوف فريق شباب الأردن المشاركة بدوري المحترفين.

الفيصلي يعلن ضم اللاعب صياحين

أعلن النادي الفيصلي التعاقد مع اللاعب خالد صياحين، للعب في صفوف الفريق لمدة اربعة مواسم.

وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الفيصلي، لتعزيز صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، حيث سبق للنادي وأن أعلن التعاقد مع اللاعب خالد العسولي، فيما ما تزال المفاوضات جارية مع عدد آخر من اللاعبين.

200 لاعب بالدوري العسكري منهم 14 محترفا

أعلنت مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، أن 200 لاعب يشاركون في منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لكرة القدم، منهم 14 لاعبا يعتبرون ضمن أندية المحترفين.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الاتحاد الرياضي العسكري النقيب محمد حاتم المناصير، أن الدوري العسكري الذي حسم يوم أمس لصالح فريق المنطقة العسكرية الوسطى، رغم استمرار المنافسات حتى يوم الاربعاء المقبل، حظي بمشاركة 14 لاعبا محليا محترفا وهم: سالم عجالين واحسان حداد ويوسف الرواشدة وعامر أبو هضيب وخليل بني عطية وإبراهيم الزواهرة ومالك شلبية ومحمود الخب وعبدالله الزعبي وأنس العسولي ومنذر أبو عمارة ووعد الشقران وأحمد العرسان وخالد العسولي.

كما يشارك في إدارة المباريات حكم واحد دولي و6 حكام درجة أولى، وحكمان درجة ثانية و4 حكام ساحة و5 حكام راية.

كواليس النجوم

• نجوم متواجدون في مدينة العقبة، تمنوا أن يتم إعادة تأهيل ملعب كرة القدم في مجمع الأمير حمزة، المزروع بالعشب الطبيعي، والذي يعاني حاليا من أرضية مليئة بالحفر، تدفع أندية العقبة لعدم التدرب على الملعب… النجوم أعتبروا أن مدينة العقبة محظوظة بوجود ملعب عشبي، يحتاج فقط لرعاية وتأهيل.. أحد اللاعبين أكد أن هذا الملعب كان يعتبر أحد أجمل الملاعب في المملكة، قبل أن يتراجع الاهتمام به، خاصة الارضية التي شكا منها لاعبون ومدربون.

• أحد المتواجدين في مركز للواعدين التابع لاتحاد كرة القدم، ابدى ملاحظات حول الكادر الجديد الذي يشرف على المراكز.. ابرز تلك الملاحظات التي تحدث بها الشخص لـ”الغد”، هو انتماء إحدى المسؤولات لأحد الأندية، والحديث أمام الواعدين بأنها تشجع ذلك النادي، ما يدخل النادوية في مراكز الواعدين المتخصصة ببناء واكتشاف المواهب فقط.. الملاحظة الثانية تتمثل في أن كل مدرب أو إداري جديد يستلم العمل، ينتقد فيه كل من سبقوه، معتبرا أن عمله كان غير مثالي، وانهم قادمون للتصحيح.. كما انتقد المتحدث اقفال النقاش في بعض المواضيع، والتأكيد فقط على ضرورة تنفيذ السياسات.

• معركة إدارية خفية تدور في أحد أندية المحترفين، بسبب بعض المستجدات المتعلقة بالتعيينات والاقالات.

• نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات السابق المدافع هيثم سمرين، استذكر قرار مدرب المنتخب الوطني برانكو، الذي فاجأه باشراكه كلاعب مهاجم في إحدى مباريات المنتخب، رغم أنه اعتاد طوال حياته الكروية على اللعب كمدافع.. سمرين وخلال حديثه في مقر عزاء والد النجم حسونة الشيخ، كيف أن مترجم المنتخب ابلغه برغبة برانكو في اشراكه كلاعب مهاجم، للاستفادة من طوله الفارع.. سمرين اشار ايضا إلى أن مدربا اجنبيا سبق وأن درب الوحدات، حاول في إحدى المباريات اشراكه كلاعب مهاجم… يشار إلى أن مدرب المنتخب برانكو فاجأ ليس هيثم وحده بل كل الأردنيين، باشراك سمرين في مركز المهاجم في إحدى المباريات، رغم أن سمرين عرف طيلة حياته الكروية كلاعب مدافع.

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