حسن يهاتف أبو تريكه والفيصلي يدعو عوض ولاعبون يكشفون سلاحهم لمواجهة تمديد الموسم

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عبدالفتاح يهاتف أبو تريكة

كشف نجم فريق الوحدات لكرة القدم حسن عبدالفتاح، عن اتصال اجراه مع نجم كرة القدم المصرية المعتزل محمد أبو تريكة، لدعوته لحضور مباراة اعتزاله التي تقام يوم 19 الحالي على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وأشار عبدالفتاح في تصريح لـ”الغد” إلى أنه ينتظر رد أبو تريكه بشأن إمكانية الحضور من عدمه، لا سيما وأن النجم المصري يعمل حاليا محللا في قناة “بي أن سبورت”، التي تشغل اللاعب لفترات طويلة.

عبدالفتاح كشف عن محاولات لدعوة عدد من النجوم، خاصة في السعودية، ولكنه اصطدم بمشاركة هؤلاء النجوم في معسكرات تدريبية مع أنديتهم في أوروبا.

الفيصلي يطلب عوض مديرا فنيا للفئات العمرية

طلب النادي الفيصلي من المدرب عدنان عوض، تولي مهمة المدير الفني لفرق الفئات العمرية في النادي.

وأجرت إدارة الفيصلي اتصالا مع عوض في الأيام الماضية، وعرضت عليه مهمة المدير الفني للفئات، وهو ما لاقى قبولا من النجم السابق لفريق كرة القدم.

وينتظر أن تشهد الايام المقبلة، دعوة عوض للاجتماع والاتفاق النهائي، تمهيدا لاختيار المدربين الذين سيعلمون بمعية عوض .

“دورة النجوم” تطالب الاتحاد باختتام فعالياتها

طالب عدد من نجوم الكرة الأردنية، الذين يشاركون بدورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A ، اتحاد الكرة، بضرورة اختتام فعاليات الدورة التي طال مشوارها بشكل أثار امتعاض المشاركين.

لاعب المنتخب والجزيرة السابق فراس القاضي – (من المصدر)



دورة التدريب المعروفة بـ”دورة النجوم”، لما تضمه من مشاركين معروفين، يشرف عليها المحاضران نهاد صوقار وزياد عكوبة.

النجوم أشاروا إلى أن دورة التدريب التي يشاركون بها، بدأت قبل دورة التدريب A التي اقيمت في إربد، حيث اختتمت دورة إربد، فيما ما تزال دورة النجوم قائمة. وأشار أحد النجوم المشاركين، إلى أنهم اختتموا الجزأين الأول والثاني، وينتظرون التخريج مطالبين الاتحاد بسرعة اختتامها.

يشار إلى أن دورة نجوم تضم مشاركين أمثال حاتم عقل وعامر ذيب وأمجد الشعيبي وخالد نمر ومصطفى شحدة ومحمود شلباية.

4 أردنيين يشاركون في ورشة البحرين للمراقبين

يشارك 4 أردنيين، في ورشة مراقبي المباريات، التي تعقد في البحرين خلال الفترة من 20 إلى 22 الشهر الحالي.

ويتواجد في الورشة كمراقبين أردنيين، كل من منعم فاخوري وايمن هارون وعبير الرنتيسي ونسرين خزاعلة، والأخيرة تم تسميتها من قبل اتحاد كرة القدم.

لاعبون يكشفون “سلاحهم” لمواجهة تمديد الموسم

كشف عدد من اللاعبين، عن امتلاكهم لسلاح، يتيح لهم الاحتراف الخارجي في حال تلقوا عروضا رسمية، رغم ارتباطهم بعقود مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أو حتى نهاية الموسم المقبل. وقال لاعبون أن سلاحهم لتمديد عقودهم حتى تشرين الأول، يتمثل في عدم دفع الأندية لرواتبهم منذ ما يقارب 6 أشهر، وهذا يتيح لهم فسخ العقد.

حديث اللاعبين جاء بعد أن أصابهم الاحباط في الأيام الماضية، نتيجة رفض إدارات أنديتهم الرد على اتصالاتهم، خوفا من المطالبة بالمستحقات المتأخرة، معتبرين أن تصرف الإدارات هذا مرفوض.

أحد اللاعبين أكد أنه وبعد العودة لأحد المحامين، جزم أن تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تتيح للاعب فسخ عقده بعد شهرين من عدم تسلمه للرواتب، حيث يتم توجيه انذار للنادي وامهاله أسبوعين.

الليلي يهنئ لاعبي الجزيرة قبيل مغادرته

هنأ المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم التونسي شهاب الليلي لاعبيه، قبيل مغادرته إلى تونس في إجازة خاصة.

الليلي هنأ لاعبيه عبر رسائل بعثها لهواتف لاعبي الفريق، مشيدا بما قدموه ومهنئا اياهم على وصولهم لنهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي. الليلي الذي هنأ اللاعبين بقرب حلول عيد الأضحى، أكد ثقته باللاعبين، مشيرا إلى أنه سيعود لمواصلة التدريب بحثا عن إنجاز آسيوي. وكان المدرب طلب من الإدارة، ضرورة صرف جميع مستحقات اللاعبين، قبل عودته لقيادة الفريق، استعدادا للقاء العهد اللبناني.

“معان” يهاتف جمال وتفاصيل موضوع البرتغالي

على عكس أندية المحترفين، يعيش نادي معان حاليا، حالة من النشاط، لترتيب أوراق فريقه لكرة القدم مبكرا، استعدادا لأول ظهور تاريخي في دوري المحترفين في الموسم المقبل.

نادي معان الذي يستعد لإعلان تعيين عبدالله القططي مديرا عاما للنادي للشؤون الفنية، ما يزال يبحث عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق بدوري المحترفين.

نادي معان الذي فاوض مدربا برتغاليا، ابدى استعداده للحضور إلى الأردن، يملك عدة أراء في هذا الموضوع، من ضمنها طرح اسم المدربين جمال أبو عابد وجمال محمود، لاختيار أحدهما كمدير فني على أن يتولى إبراهيم حلمي مهمة المدرب العام. وجرى فعليا أول من أمس، اتصال مع المدرب جمال محمود، لاستمزاج رأيه في تدريب الفريق، حيث لم يمانع محمود في حال تم الاتفاق.

نادي معان وحتى يوم أمس لم يحسم، أمره بانتظار أن يكون ناقش الموضوع من جديد مرة أخرى. ويرى أصحاب الرأي المؤيد للمدرب البرتغالي، أن معان الباحث عن ظهور لافت في الموسم المقبل، يستحق مدربا أوروبيا قادرا على احداث نقلة نوعية، لا سيما وأن الرئيس الفخري المهندس عمر المعاني يسعى لنفس الهدف.

أصحاب هذا الرأي يرون ايضا، أنه وفي حال لم يتم الاتفاق مع المدرب البرتغالي، فإن الأولى بالإدارة الابقاء على إبراهيم حلمي بدلا من أي مدرب محلي. وتواصلت النقاشات في نادي معان خلال اليومين الماضيين، بانتظار حسم الموضوع.

نجوم تونس والمغرب والجزائر يتجولون في عمان

نظمت جمعية تضامن الزمن الجميل يوم أمس الثلاثاء، جولة سياحية لنجوم فرق قدامى تونس والمغرب والجزائر لكرة القدم، في العاصمة عمان. وتشارك فرق تمثل قدامى كرة القدم في الدول العربية الثلاثاء، في البطولة العربية لخماسيات الكرة التي تنظمها جمعية الزمن الجميل، وتقام منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

واصطحب المدرب فايز يوسف المشرف على تدريب فريق قدامى الأردن، الضيوف في جولة سياحية في عمان، حيث تم زيارة المعالم الأثرية ابرزها جبل القلعة والمدرج الروماني.

القططي يرافق “الفرسان” إلى اسبانيا الجمعة

يغادر عمان فجر يوم الجمعة المقبل، فريق أكاديمية فرسان الأردن، متوجها إلى أسبانيا، للمشاركة في بطولة اسبانيا الدولية التي ينظمها نادي ريال سوسيداد. ويشارك فريق الفرسان الذي يقوده المدرب عبدالله القططي، في البطولة للمرة الثالثة، حيث يلعب في هذه المشاركة بأربع فئات تحت 10 و11 و12 و13 عاما. وسبق لفريق الفرسان تحت سن 16 وان ظفر بلقب هذه الفئة في العام الماضي.

يشار إلى أن البطولة لهذا العام تقام خلال الفترة من 5 إلى 13 الشهر الحالي.

لا حرمان لعدنان حمد بالتدريب في العراق

أكدت وزارة الشباب العراقية يوم أمس، أن المدرب العراقي عدنان حمد، ليس ممنوعا من التدريب مدى الحياة في العراق، وأنه كفاءة تدريبية يحق لها مزاولة العمل التدريبي في وطنه. وأصدرت وزارة الشباب يوم أمس بيانا صادرا عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، أشارت فيه إلى حديث يتردد في الوسط الرياضي عن عقوبة الحرمان بحق عدنان حمد من التدريب مدى الحياة وأنه غير مسموح له بدخول الأراضي العراقية.

واضاف البيان: بعد التدقيق والتمحيص، تأكد عدم وجود أي عقوبة رسمية بحق حمد، وأن ما يتم تداوله لا يوجد له سند قانوني، وبالتالي امكانية التدريب في العراق. يشار إلى أن حمد يعتبر من المدربين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي، حيث سبق وأن اشرف على تدريب المنتخب الوطني لحوالي 4 سنوات، كما اشرف على تدريب فريقي الفيصلي والوحدات.

طنوس يعود من رحلة العمرة

عاد نجم فريق الجزيرة لكرة القدم محمد طنوس من الديار المقدسة، بعد أن أدى مناسك العمرة برفقة والديه. واستثمر طنوس غياب المنافسات والمباريات، للقيام بالسفر إلى مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة.

الحافي يحاضر بلاعبي منتخب الناشئين

يلقي المحاضر الدولي اسماعيل الحافي اليوم الاربعاء في فندق الفنار، محاضرة أمام لاعبي منتخب الناشئين لكرة القدم، لشرح قانون كرة القدم وتعديلاته الحديثة، بهدف زيادة الوعي لدى اللاعبين المشاركين حاليا ببطولة غرب آسيا.

القاضي مديرا للنشاط الرياضي في جامعة فيلادلفيا

قررت جامعة فيلادلفيا، تعيين فراس القاضي مديرا للنشاط الرياضي في الجامعة.

وجاءت هذه الخطوة في ظل الخبرة الرياضية الكبيرة التي يمتلكها، حيث سبق له اللعب لنادي الجزيرة خلال الفترة من 1976 ولغاية 1991، كما لعب للمنتخب الوطني لكرة القدم، ونال ثقة الهيئة العامة للنادي لعضوية مجلس ادارة الجزيرة، وتسلم أمانة سر لنادي، وكان عضوا في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وعمل عضوا في مجلس ادارة اتحادي كرة الطاولة والتايكواندو.

كواليس النجوم

• المدير الفني جمال محمود، ينتظر أن يغادر اليوم الأربعاء عمان، متوجها إلى تركيا، في إجازة تستمر 5 أيام، مستثمرا غياب التدريبات والمنافسات.

• وسيط لاعبين، يحاول بعدة طرق، السيطرة على صفقة انتقال اللاعب عمر هاني إلى ابويل القبرصي، المتوقع أن تعود للواجهة خلال الأيام القليلة المقبلة.. رئيس نادي ابويل القبرصي، اخبر وسيط اللاعبين الذي يسأله دائما عن أخبار صفقة بني هاني، انه انشغل في الفترة الماضية بحفل زفافه ابنته الذي صادف الأحد الماضي، وأنه سيكون منشغلا حتى اليوم الأربعاء، قبل العودة للنظر في موضوع هاني مجددا.. البعض يتخوف من فشل الصفقة في حال طلب الوسيط مبلغا ماليا كبيرا.. الصفقة يتوقع عودتها إلى الواجهة خلال الأيام القليلة المقبلة.

• لاعبان سبق وأن وقعا سرا لأحد أندية المحترفين، ما يزالان ينتظران بفارغ الصبر، إعلان النادي رسميا عن التعاقد معهما.. الشك بدأ يساور اللاعبين الإثنين، في أن النادي وقعهما لوضعهما “على الرف”، تحسبا لأي طارئ، بحيث يتم ابلاغهما لاحقا بالبحث عن ناد آخر، في حال تم توقيع لاعبين أفضل منهما.

• أحد أندية المحترفين، اقترح تعيين عصام التلي مديرا إداريا، وأحمد أبو ناصوح مدربا لحراس المرمى في فريق كرة القدم.. القرار لم يحسم، وانما تم طرحه على الإدارة التي ما تزال تدرس الموضوع.