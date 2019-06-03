حسون وصبحا “مسك” ختام بطولة الجواد الرمضانية

عمان- الغد- اعتلى الفارسان عمر حسون وشهد صبحا، قمتي الفئتين (130-135 سم، و100 سم) على التوالي، من بطولة نادي الجواد العربي الرمضانية التاسعة والعشرين لفروسية القفز عن الحواجز، التي أقيمت على ميدان نادي الجواد العربي في سهرات رمضانية.

وفاز الفارس حسون، بلقب فئة 130-135 سم، بعد أن تعادل مع حمزة الكسواني في الزمن خلال جولة التمايز، لتقام جولة ثانية تمكن حسون من الفوز بها.

وبلغت قيمة الجوائز 1160 دينارا، وبدعم من “شركة زين، المحمودية ماتورز للسيارات، القدس للتأمينن بيتزا القصير، منتوجات الوادي”.

وقام بتتويج الفرسان الفائزين، كل من: د.عبد السلام النابلسي قنصل بلاروسيا، والحكم الدولي علي الشريف، ومحمود الكسواني عضو مجلس إدارة النادي.

وأدارت البطولة لجنة مكونة من الحكام: معن الحديد، نادر الحموري، إيمان حمدلله، صهيب أبو حماد، خضر القصير “مدير البطولة”، تمارا عجيلات “علاقات عامة”، وإيمان الحوراني “منسقة اعلامية”.

النتائج الفنية

فئة 130-135 سم، الأول: عمر حسون على الجواد (نيكوتين) بزمن 49: 59 ث، الثاني: حمزة الكسواني على الجواد (اليانور) عليه أربعة أخطاء وبزمن 89: 50 ث، الثالث: سارة العرموطي على الجواد (ويني بيج) وعليها أربعة أخطاء وبزمن 24: 53 ث، الرابع: جمال منصور على الجواد (كسيني) بزمن 95: 83 ث، الخامس: عمر حسون على الجواد (فاميو) بزمن 55: 78 ث، السادس: فلاح حسون على الجواد (بيلا) عليه أربعة أخطاء وبزمن 57: 78 ث.

فئة 90 سم، الأول: شهد صبحا على الجواد (اسبرنزا) بزمن 29: 48 ث، الثاني: يزيد المناصير على الجواد (أمير الجواد) بزمن 37: 49 ث، الثالث: فارس النابلسي على الجواد (هيفن) بزمن 47: 53 ث، الرابع: عدي أبو جابر على الجواد (ديفولا) بزمن 75: 57 ث، الخامس: عيسى عثمان على الجواد (اسبرنيزا) بزمن 46: 61 ث، السادس: فارس النابلسي على الجواد (تورغت) بزمن 49: 62 ث، السابع: غيث صب لبن على الجواد (اوركيدا) بزمن 09: 63 ث، الثامن: راية الدباس على الجواد (فاليرا) بزمن 31: 65 ث، التاسع: راكان مراد على الجواد (روكست) بزمن 34: 65 ث، العاشر: دانيا الربيعي على الجواد (كستانجو) بزمن 41: 68 ث.