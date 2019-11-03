حسون يظفر بلقب بطولة “زين” لفروسية القفز

عمان – الغد – فاز الفارس العراقي عمر حسون بلقب بطولة “زين” الدولية لفروسية القفز عنه الحواجز، التي نظمها مركز العريان للفروسية على ميدانه، بإشراف الإتحاد الملكي الاردني للفروسية، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وبمشاركة فرسان من 7 دول هي: الولايات المتحدة، نيوزيلاندا، كندا، العراق، مصر، فلسطين، اضافة الى الأردن، وجرت منافساتها يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وحصل الفارس حسون على جائزة البطولة “سيارة نوع شيفروليه موديل 2019″، وأشرفت على البطولة لجنة من الحكام الدوليين كل من: عاطف شوقي وعمر العبداللات وحيدر الزعبي ومحمد الفار وسامي عطياني، والمفوضين الدوليين لين الرضى وليث النابلسي ومحمود العساف وخالد فرحان، ويشرف على تصميم المسلك المصمم الدولي على الدليمي وسوزان شريم.

وقام بتتويج الفرسان الفائزين، كل من الدكتور أمجد العريان الرئيس والمؤسس لمجموعة “فارمسي ون”، وممثلي الشركات الداعمة للبطولة اضافة للحكام الدوليين.

وثمنت ادارة مركز العريان للفروسية، جهود جميع الشركات الداعمين لإنجاح البطولة، وعلى رأسهم شركة “زين الأردن”، ونهجها المستمر لدعم الرياضة والرياضيين، وذلك إستكمالا لجهودها في دعم القطاع الرياضي الأردني.

من جانبهم، أشاد الحكام الدوليون بالجهود المميزة التي يقوم بها الإتحاد الملكي للفروسية الأردني، برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الإتحاد، والتي أسهمت في توفير تهيئة الظروف المناسبة لتطور رياضة الفروسية، مشيدين بالوقت نفسة بالتجهيزات الاستعدادات والتجهيزات التي قدمها المركز أثناء استضافته للبطولة بحرفية عالية، ضمن المواصفات العالمية.

مسابقات الجمعة

– فئة 80 سم (برعاية جي اي جي جوردن)، الأول: تولين عزام، الثاني: حمزة عليان، الثالث: نادرين عزام.

– فئة 90 سم (برعاية مجموعة صيدليات فارمسي ون)، الأول: ميسرة الجمل، الثاني: فواز الفايز، الثالث: بوني ساريجيان.

– فئة (Small Tour)، برعاية “شركة نات هيلث”، الأول الفارس عيسى عثمان (الاردن )، الثاني: بسام صالح (الأردن)، الثالث: عمر حسون من (العراق).

– فئة (Medium Tour)، برعاية” الصقر لتجارة السيارات” الأول: علي أبو حمور، الثاني: محمد المومني، الثالث: ستيفن يعقوب (العراق).

– فئة (Grand prix)، برعاية “كورتال الأردن”، الأول: ستيفن يعقوب، الثاني: عمر حسون، الثالث: محمد المومني.

مسابقات السبت

– فئة (Grand pric)، برعاية شركة كورتال الأردن، الأول: عمر حسون (العراق)، الثاني: ستيفن يعقوب، الثالث: عبدالله العبداللات.

– فئة (Medium Tour) برعاية الصقر لتجارة السيارات، الأول: محمد المومني، الثاني: عمر حسون (العراق)، الثالث: محمد الفار.

– فئة (Small Tour) برعاية نات هيلث، الأول: محمد المومني، الثاني: عبدالعزيز حردان (العراق)، الثالث: رزان العلي.

– فئة 90 سم، برعاية “فارمسي ون”، الأول: ميسرة الجمل، الثاني: فواز الفايز، الثالث: بوني ساريجيان (الولايات المتحدة).

– فئة 80 سم، برعاية شركة “جي اي جي جوردن”، الأول: جوين النابلسي (الأردن)، الثاني همام عليان (العراق)، الثالث: حمزة عليان (العراق).