حشود تلبي مناشدة أردنية لدعم مطعم والدها في سحاب (صور)

تصوير أمير خليفة

شهد مطعم سهول سحاب، في العاصمة عمّان، خلال افتتاحه الرسمي عصر اليوم الاثنين، اكتظاظا كبيرًا من الزبائن بعد المناشدة التي نشرتها ابنته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الناشطون مع المناشدة، حتى تصدر وسم #مطعم_سهول_سحاب الترند في تويتر، على مستوى الأردن.

وكانت الفتاة طلبت من المواطنين دعم مطعم والده الذي افتتح قبل 3 أيام وهو مصدر رزقه الوحيد ولم يشهد أي إقبال خلال تلك المدة، ما دفعها لنشر مناشدة عبر إحدى المجموعات على فيسبوك.

وخلال الافتتاح عصر اليوم الاثنين، قالت “ربى” ابنة صاحب المطعم لـ”الغد”: “طلبت فزعة الأردنيين فحضر الآلاف، وما نشرته كان عفويًا وصدمت بالعدد الهائل من المواطنين الذين حضروا للمطعم”.

من جهته، قال صاحب المطعم لـ”الغد”: “لم أتوقع هذا العدد وقمت بزيادة الكمية 10 أضعاف”.