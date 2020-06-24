“حصاد” تعقد فعالية رقمية للشركات الناشئة في مجال الزراعة

إبراهيم المبيضين

عمان- في الوقت الذي تتواصل فيه التأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع الشركات الناشئة، الا ان مسرعات اعمال وشركات ناشئة – تنضوي تحت قطاعات اثبتت قوتها في الظروف الصعبة كالقطاع الزراعي – فضلت مواجهة الازمة بخلق الفرص واقتناصها ومواصلة العمل لدعم الشركات الناشئة مع تطويع التقنية الحديثة للتواصل والعمل واقامة الفعاليات المهمة عن بعد.

كنموذج على هذا النهج الريادي في اقتناص الفرص، تعقد مسرعة الاعمال المتخصصة في دعم نمو الشركات الناشئة المعنية في التكنولوجيا المساندة للقطاع الزراعي “حصاد” مساء اليوم الخميس فعالية رقمية تتيح لشركات اردنية ناشئة متخصصة في تكنولوجيا القطاع الزراعي الفرصة لعرض افكارها ومنتجاتها وتقنياتها امام جمهور واسع من المستثمرين المحتملين (افراد وصناديق ومؤسسات محلية ودولية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي.

وتعقد “حصاد” هذه الفعالية – وهي الاولى من نوعها للشركات الناشئة المتخصصة في القطاع الزراعي- بالأون لاين في عرض رقمي مباشر عبر الشبكة العنكبوتية في محاولة منها لدعم الريادة في القطاع الزراعي والشركات الريادية التي تدور في فلكه حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وسط استمرار عاصفة “مرض الكورونا” التي طالت تأثيراتها السلبية كل دول العالم وكل القطاعات.

وستقوم 9 شركات ناشئة أردنية متخصصة في تقنيات مساندة للقطاع الزراعي بعرض افكارها ومنتجاتها التي تقدم حلول ابتكارية للتحديات في الفعالية التي تعقدها “حصاد” في وقت تواصل فيه المسرعة دراسة 40 طلبا من شركات ناشئة اخرى بالإنضمام لبرنامج التسريع الذي تشرف عليه المسرعة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل “حصاد” وما تحقق من انجازات في محيط بيئة ريادة الاعمال المتخصصة في القطاع الزراعي بالشراكة مع العديد من الجهات منها شركة تطوير وادي عربة، مزارع الكرامة، المركز الوطني للبحوث الزراعية وجمعية إنتاج.

ومسرعة اعمال “حصاد” المتخصصة في دعم الريادة في القطاع الزراعي هي واحدة من مجموعة مسرعات اعمال متخصصة تلامس احتياجات الريادة في قطاعات متخصصة جميعها تنضوي تحت مظلة جامعة هي شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينشر اكس” التي تقوم كمسرعة للمسرعات وتهدف الى دعم وتشجيع وجذب الاستثمار في افكار وشركات ناشئة من مختلف القطاعات منها الصحة والسياحة والاثقافة على سبيل المثال.

واكد الشريك الاداري في شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينشر اكس” يوسف حميد الدين بان فعالية اليوم التي تعقدها مسرعة ” حصاد” تشكل خطوة للتأكيد على موقع الأردن في ريادة الأعمال ودعم الرياديين في مختلف المجالات.

واوضح ان مثل هذه الفعالية التي تنعقد بالأون لاين وفي ظل استمرار ازمة الكورونا تعطي مؤشر على الاصرار لمواصلة العمل لتكون الفعالية رافدا عمليا يسمح بتبني الأفكار الريادية للشباب والشابات في الأردن ومساعدتهم لتطوير أفكارهم الريادية وفتح الشركات الناشئة الخاصة بهم، وجذب المستثمرين لصالحهم ومنها الافكار التي تدور في فلك القطاع الزراعي وتقنياته الحديثة الذكية.

وقال حميد الدين في تصريحات صحفية لـ”الغد” بأن “حصاد” هي إحدى مسرعات شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية “فينتشر اكس” التي تحمل رؤية تتمحور حول أهمية إنشاء مُسرعات لتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والريادية كاستراتيجية تجعل من الأردن نموذجا متميزاً في ريادة الأعمال في المنطقة، وتدفع نحو إطلاق مئات الشركات وتضع أمام المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية مختلف الفرص التي يمكن الاستثمار فيها.

وعلى صعيد متصل اشار الى واحدة من المبادرات اليت تشرف عليها “فينشر اكس” وهي مبادرة تسارع الأردن والتي أطلقت في بداية العام الحالي حاملة رؤية ريادية في أن تصبح مسرعات الأعمال بيئة لاستكشاف الأفكار والبحث عنها بشكل استباقي وتحويلها الى شركات قابلة للنمو.