حصاد “صفري” لمنتخبات الرماية بالبطولة العربية

محمد عمّار

عمان – خرج المنتخب الوطني للرماية بحصاد صفري، في ختام المشاركة في البطولة العربية للرماية والتي اختتمت منافساتها اول من امس على ميدان 6 اكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.

فقد حل المنتخب في المركز العاشر بمشاركة منتخبات سورية، فلسطين وموريتانيا بدون اي ميدالية او حتى نتائج تذكر، ربما كان الاستثناء وصول لاعبة المنتخب في رمساية المسدس الهوائي اسما ابو ربيع في المركز الثامن والاخير في المرحلة النهائية، بعد ان تأهلت للجولة الختامية بالمركز الثاني.

وحصدت مصر 22 ميدالياة في ختام البطولة، 11 ذهبية و5 ميداليات فضية و6 برونزيات، فيما حل المنتخب الاماراتي وصيفا برصيد 14 ميدالية ملونة، 3 ذهبيات و7 فضيات و 4 ميداليات برونزية، وحل المنتخب التونسي ثالثا برصيد 4 ميداليات، 3 منها بلون الذهب والاخيرة برونزية، وحل المنتخب السعودي رابعا برصيد 5 ميداليات، والمنتخب القطري حل خامسا برصيد 3 ميداليات، ثم العراق برصيد 3 ميداليات يليه الكويت برصيد 3 ميداليات، ثم ليبيا ولبنان برصيد ميدالية برونزية لكل منهما.

ارقام بعيدة جدا

والمتتبع للارقام التي حققها رماة المنتخب في البطولة العربية، نجد الفارق الشاسع والكبير بين رماة المنتخب ونرظرائهم على المتسوى العربي، اما على الصعيد الآسيوي فليس هناك مجال للمقارنة، ففي البطولة الآسيوية يحقق صاحب المركز الاول 125 وبالعلامة الكاملة، فيما حقق في البطولة الآخيرة التي اقيمت في قطر اصحاب المراكز من 2-8 نفس النتيجة وهي 124 نقطة، فيما كانت نتائج المنتخبات الوطنية ونتائج الفردي في البطولة العربية بفارق هائل بين الارقام وتلك الآسيوية وحتى العربية.

ففي رامية التراب حقق الرامي احمد الطرابيشي بالمركز 23 عربيا، مسجلا 106 نقطة، وحل عمر العبسي بالمركز 25 مسجلا مجموع 105 فيما حل الرامي ايمن القسوس بالمركز 53 مسجلا 101 نقطة، وفؤاد ماضي بالمركز 54 بمجموع 98 نقطة، وانس مسعف بالمركز 99، وفي رامية السكيت حل لاعب المنتخب محمد القاسم بالمركز 21 محققا 99 نقطة، كما ان عمر العبسي تعطلت بندقيته في الجولة الاولى، ما استدعى استكمال مشاركته بالبطولة ببندقية احد الرماة من المنتخب اللبناني.

المنتخب بدون مدرب

وشارك المنتخب في البطولة العربية بدون مدرب، بعد ان قدم المدير الفني لمنتخبات الرماية الايطالي رفائيل استقالته بعد ملاسنة مع احد اعضاء الاتحاد الكترونيا، فغادر البلاد، وبقي المنتخب بدون تدريب منذ انتهاء البطولة التنشيطية التي اقيمت مؤخرا، على الرغم من ان المنتخب شارك بالبطولة على حسابه الشخصي، باستثناء اللاعبين احمد الطرابيشي ومحمد القاسم الذي تكفل الاتحاد بمشاركتهما.

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