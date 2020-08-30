حصاد “قواعد المنشأ”: 11 شركة فقط صدرت إلى أوروبا

طارق الدعجة

عمان- رغم مرور اكثر من 4 سنوات على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ والتسهيلات الاضافية التي طرأت نهاية 2018 الا ان الشركات الصناعية التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق حتى اللحظة لم تتجاوز11 شركة فقط.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن اجمالي التصاريح الفاعلة والقانونية للعمالة السورية وصلت إلى 50 الف ما يعني أن الأردن بحاجة إلى توفير 10 ألف فرصة عمل حتى يتمكن من التصدير بعدها دون أي قيود.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

كما شمل الاتفاق تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل “المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبعد تحقيق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوريين بشكل قانوني وفاعل يلغي تلقائيا شرط توظيف 15 % من العمالة في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا.

وتشير اخر البيانات الصادرة عن الوزارة ان 15 شركة حصلت على تفويض للتصدير إلى الاتحاد الاوروبي عبر هذا الاتفاق في حين ان 11 شركة فقط منها استطاعت التصدير الفعلي.

وبلغ اجمالي صادرات هذه الشركات وفقا بيانات الوزارة 55 مليون يورور من قطاعات مختلفة منها اهمها البلاستيك، المعادن، المنظفات، الكوابل والأسلاك، الأجهزة الكهربائية، الألبسة.

وبحسب البيانات وصلت صادرات الشركات الاردنية التي استفادة من هذا الاتفاق إلى دول اوروبية عدة منها اسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا وبريطانيا والدنمارك.

وتظهر آخر أرقام الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 70.8مليون دينار مقابل 70.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الوزارة اعدت خطة من اجل تحفيز المصانع وزيادة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة على قواعد “المنشأ الأوروبية” تتضمن توعية القطاع الصناعي الأردني بقرار تبسيط قواعد المنشأ ومضامين التسهيلات الجديدة.

وتشمل الخطة التي اعدتها الوزارة، إعداد دراسة تفصيلية حول السوق الأوروبية والمنتجات والمصانع الأردنية ذات الفرص التصديرية للاتحاد الأوروبي، عدا عن تفعيل دور الملحقين الدبلوماسيين الأردنيين في الترويج للاتفاقية وإعداد نشرات تعريفية بأبرز مزايا القطاع الصناعي الأردني والتركيز على تفعيل قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال تحديد العوائق غير الجمركية مثل المعايير الأوروبية والمواصفات، والمتطلبات الفنية، ووضع العلامات، وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات دول أسواق الاتحاد الأوروبية.