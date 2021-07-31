حصة تدريبية خفيفة لبرشلونة قبل مواجهة شتوتجارت وديا – فيديو

برشلونة – أجرى فريق برشلونة حصة تدريبية خفيفة صباح السبت استعدادا لمواجهة فريق شتوتجارت الألماني مساء اليوم نفسه في ملعب مرسيدس بنز أرينا.

وستكون مواجهة برشلونة وشتوتجارت ثالث مباراة ودية يخوضها البلاوجرانا بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان خلال فترته التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

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💪 Day 3: Gym! pic.twitter.com/RT2OcGcg61 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2021

وشارك في الحصة التدريبية 25 لاعبًا من صفوف الفريق الأول والرديف، الذين توجهوا إلى ألمانيا لخوض لقاء شتوتجارت.

وقد يحصل الرباعي العائد حديثًا من عطلتهم بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا، سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ومارتين برايثوايت ورونالد أراوخو، على أولى دقائقهم الودية أمام صاحب المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني (البوندسليغا) الموسم الماضي.

وسيعول كومان في تشكيلته أمام شتوتجارت على اللاعبين الذين قد يخوضون أولى مباريات الدوري الإسباني (الليجا) ضد ريال سوسيداد في 15 آب / أغسطس المقبل.

يذكر أن برشلونة واجه في مباراتيه الوديتين الماضيتين فريقي ناستيك دي تاراجونا وجيرونا.

ومن المنتظر أن ينضم ليونيل ميسي وإيمرسون رويال، اللذين خاضا كوبا أمريكا ووصلا إلى النهائي، إلى تدريبات برشلونة التي ستُقام في مدينة جوان جامبر الرياضية الاثنين المقبل.

ويغيب عن تدريبات برشلونة كذلك الثلاثي المشارك في أوليمبياد طوكيو 2020: بيدري وأوسكار مينجيزا وإريك جارثيا.

ومن جانبه، حضر الأرجنتيني سرخيو “كون” أجويرو مساء الجمعة إلى المدينة الرياضية وتدرب منفردا بالرغم من استدعائه إلى المشاركة في تدريبات الفريق بداية من الاثنين المقبل كبقية لاعبي برشلونة الذين وصلوا إلى نهائي كوبا أمريكا.

على الجانب الآخر، يواصل مارك أندري تير شتيجن وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو برامج التعافي من إصاباتهم.

وتأتي قائمة برشلونة المستدعاة لملاقاة شتوتجارت كالتالي: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، أراوخو، سرجيو بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ريكي بويج، نيتو، لونجليه، ألبا، سرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، ديباي، إنياكي بينيا، أرناو تيناس، كويادو، يوسف ديمير، جابي، نيكو، كوماس، بالدي، راي ماناج، مورتيمر. – (إفي)