حصل على تسهيلات بنكية بـ 58 مليون دينار: تفاصيل جديدة عن قصة المقاول المتعثر

حمزة دعنا

عمان– علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن المقاول المتهم بحصوله على تسهيلات بنكية تقدر بنحو 58 مليون دينار لم يغادر الأردن وإنما وضعت لدى الجهات الأمنية علامة لمنعه من السفر.

وكانت أنباء تحدثت سابقا عن أن المقاول غادر الأردن، قبل تأكيد أنه لم يغادر بل جرى منعه من السفر.

وحصلت “الغد” على وثيقة تفيد بأن المتهم المقاول يعمل في مجالات عدة منها فئة أولى مياه وصرف صحي، وفئة أولى شبكات اتصالات، وفئة ثالثة الكهروميانيك والطاقة المتجددة وفئة رابعة انشاء أبنية وفئة رابعة انشاء طرق.

وبحسب المصادر فقد حصل المقاول على حوالي 58 مليون دينار من خمسة بنوك، منها مبلغ 23 مليون دينار من بنك واحد والباقي موزعة على البنوك الأربعة.

وبينت المصادر أن المقاول كان يزور كتب تحويل المستحقات للبنوك.

وتتحفظ “الغد” عن ذكر اسم البنوك واسم المقاول لعدم التشهير بها.