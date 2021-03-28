“حصن الزيدي” للغربي عمران.. صورة تعاين الجوع والظلم والتسلط

صنعاء- أعلن من القاهرة -في شباط (فبراير) الماضي- عن القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب للعام 2021، والتي ضمت 6 روايات من الجزائر ومصر واليمن وسورية، من بينها رواية “حصن الزيدي” للروائي اليمني الغربي عمران.

وترشحت، إلى جانب “حصن الزيدي” 5 روايات أخرى، هي: “اختفاء السيد لا أحد” للجزائري أحمد طيباوي، و”في مدن الغبار” للمصرية أمل رضوان، و”حي الدهشة” للسورية مها حسن، و”حجر بيت خلاف” للمصري محمد علي إبراهيم، و”كحل وحبهان” للمصري عمر طاهر.

وتقع رواية “حصن الزيدي” الصادرة عن دار هاشيت أنطوان ببيروت، في 260 صفحة، وهي رواية تسلط الضوء على القبلية واستخدام المذهبية واستغلال قلة وعي العوام الذين هم وقود الصراعات وأكبر ضحاياها.

في أحداث الرواية، تشهد مناطق في شمال البلاد متوالية ظلام مركزها صنعاء. وفي المقابل، تشهد عدن ومناطق في جنوب البلاد مخاض الآهات الأخيرة الممهدة للتحرر من الاستعمار، ليقترب الغربي عمران من يومياتها موغلا في سرد أحداث وتفاصيل وممارسات استعبادية لا آخر لها.

وببراعة سردية وإلمام كبير بتفاصيل الواقع ومفردات تلك الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن، ينقل الغربي عمران قارئ الرواية إلى عالم يكاد يكون أشبه بمتوالية فيلم سينمائي على شاشة متلفزة، بدءا من الحياة داخل الحصن وخارجه وعلى امتداد الوادي والقرى والمخاليف (المخلاف: تقسيم إداري قديم في اليمن).

وتكشف الرواية ممارسات “المشايخ” وأعوانهم وحراسهم، مبينة قيمة المواطن (الرعوي) الذي هو وما يملك ملك للشيخ، شاء أم أبى. ومبرزا حياة إقطاعية مريرة: يوميات من البشاعة والتمادي في الظلم وانتهاك الحقوق بلا رادع أو معترض، بحسب أحداث الرواية.

وتنزع الرواية -من خلال شخصياتها ووقائعها- إلى حياة مدنية، الكل فيها سواء تحت مظلة القانون، حياة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين كل الفئات والجماعات والطوائف، غير أن هذا الحلم ليس سهلا.

يوزع عمران الرواية على 3 أقسام: مرداس، زُهرة، قارون. وفي كل جزء منها ينجح في تقديم صورة تعاين حالة الجوع والفقر والمرض والعنف والظلم والتسلط والفرز المجتمعي: اعتقالات، سجون، رهائن، احتكار للأرض، تعذيب، قتل… إلخ.

وفي السياق أيضا، قصة حب بين قارون، وهو أحد الشباب الأحرار العائدين من عدن، وزُهرة، الفتاة من مجتمع “العبيد”، وهم شريحة مهمشة لا أرض لهم ولا أملاك، يستعبدهم المشايخ والنافذون في فلاحة الأرض، لكن بعضهم يحاول التمرد على الواقع بمساعدة أحرار وسجناء سابقين.

وبينما تتواصل الأحداث، ينجح عمران في سرد تفاصيل التمرد ضد مرداس وحصنه، وتبرز بطولات “شادن” ابنة شنهاص، أحد الذين حبسهم مرداس. تغامر شادن ومعها زهرة لتبدأ حياة التخفي بين الجبال وفي كهوف الغابة المحروقة، ثم تحدث أكثر من عملية قتل تقوم بها شادن في سعيها للانتقام لكرامتها وكرامة أقربائها، لكنها تلقى حتفها أخيرا على أيدي حراس الحصن، لتلحق بزوجها وأطفالها وتلفظ أنفاسها على المقبرة ذاتها التي دفنت فيها عائلتها نتيجة لظلم المشايخ وجبروتهم.

وعلى الرغم من بشاعة ما يحدث من عنف وظلم وانتهاك للحقوق ومصادرة للأملاك على امتداد صفحات الرواية، فإن الغربي عمران نجح في خلق علاقة قرائية شيقة بين القارئ والرواية، من خلال لغة سردية مكثفة لا تكرار فيها أو ركاكة، بل هي أشبه بمقاطع شعرية ضمن متن سردي تتخلله انتقالات بين الحصن والغابة والوادي والجبل والساحل.-(الجزيرة نت)