حصوات المرارة.. بين الاستئصال والعلاج

عمان- تعرف المرارة بأنها كيس صغير يشبه الإجاص، يقع في الجزء العلوي من البطن في الجهة اليمنى، أسفل الكبد مباشرة. وتساعد المرارة على تخزين العصارة الصفراوية Bile أو ما يعرف بسائل الصفراء أو عصارة المرارة، وهي عبارة عن سائل ينتجه الكبد، ويتكون من الكولسترول، والأملاح الصفراوية، والبيليروبين، والماء، والدهون، والبروتينات.
تفرز المرارة العصارة الصفراوية عبر القنوات الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة لهضم الأطعمة الدهنية. ولا تعد المرارة ضرورية للبقاء على قيد الحياة، ولا تسبب إزالتها في الأشخاص الأصحاء أي مشاكل صحية تذكر. وتصاب المرارة بالعديد من الاضطرابات مثل الحصى، والالتهاب، والعدوى.
في أغلب الأحيان، لا تحتاج الحصى المرارية إلى علاج، والأعراض التي تسببها طفيفة، وغالباً ما تكون ناجمة عن نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون.
أسباب حصوات المرارة
تفرز المرارة المادة الصفراوية بشكل طبيعي في الجسم، لكن ولسبب ما يحدث خلل يؤدي إلى تغير في هذا التركيب؛ حيث تصبح نسب الكولسترول المشكل مرتفعة للغاية، ويتحول الفائض على الحاجة والإنتاج إلى حصوات متكتلة ومتحجرة.
هنالك نوع من الحصوات التصبغية التي تنشأ عن زيادة إفراز البيلروبين.
من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بحصوات المرارة؟
السمينون ومن يشكون زيادة مفاجئة في الوزن والإناث عند التقدم في العمر.
أعراض الحصوات المرارية للإناث والذكور
الغالبية العظمى من مرضى الحصوات المرارية لا يعانون أو يختبرون أي أعراض على الإطلاق؛ حيث إن التكتلات الكبيرة والأحجام الكبيرة من الحصوات المرارية تساعد على بقائها ساكنة، فتؤدي إلى الشعور بالألم عند حركتها، وغالباً المريض الذي يعاني من الحصوات الصغيرة لا يستطيع أن يحتمل كثيراً الألم الذي تسببه تلك الحركة، لأنه يحدث بشكل يومي إلى جانب اضطرابات المعدة والإحساس بالتقيؤ والقيء.
تؤدي الحصوات المرارية أحياناً إلى التهاب المرارة، وتشمل غالبية الأعراض ما يلي:
- ألم حاد في الجانب الأيمن من الجسم (مكان تواجد المرارة)، تحديداً أسفل ضلوع القفص الصدري.
- ألم في الكتف الأيمن، وقد يشمل الجانب الأيمن من الظهر كله.
- الشعور بالغثيان.
- التعرق.
- القيء.
- التأرق والأرق والشعور بالإزعاج بعد تناول وجبة دسمة.
هل من الممكن التخلص
من الحصوات المرارية؟
يعتقد البعض أن تطهير وتنظيف المرارة عن طريق استخدام بعض المنتجات الطبيعية كزيت الزيتون يجدي نفعا في إذابة وتليين الحصوات المتكونة، على الرغم من أن هنالك تأثيرا فعالا على استهلاك العصارة الصفراوية، إلا أنه ليس هناك تأثير حقيقي يذكر على الحصوات. ما يزال الأمر في حاجة إلى كثير من الدراسات حتى يصل إلى صيغة ونسبة توافقية فعالة باستخدام خليط من زيوت عباد الشمس والزيتون والأعشاب، هذا الخليط ليس آمناً لمن يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم.
وردت تقارير لحالات مختلفة تستخدم عصير التفاح والخرشوف ومستخلص السيليوم ماريانوم وخل حمض التفاح بأنهم تماثلوا للشفاء من الحصوات المرارية. على الرغم من هذه النتائج الجيدة، إلا أنه ليس هنالك أساس علمي واضح ودقيق لفاعليتها.
هل من الممكن أن تخرج الحصوات المرارية مع البراز؟
نعم، من الممكن أن تخرج الحصوات المرارية الصغيرة مع البراز وتنساب عبر القناة الصفراوية، وذلك يشمل الحصوات دقيقة الحجم التي لا تلتصق بالجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة وتخرج مع البراز.
ما الأطعمة التي يجب تجنبها إذا شخصت بالمرارة؟
الأطعمة الدهنية بشكل عام، مثل منتجات الألبان كاملة الدسم، اللحوم المعالجة والمصنعة، الكحوليات، الأطعمة المقلية بالزيوت، المنتجات المعلبة المقلية مسبقاً مثل رقائق البطاطا والمايونيز.
علاج حصوات المرارة
كما أوضحنا سابقاً، فإنه عادةً من يعانون من الحصوات المرارية يتعايشون معها، فنسبة كبيرة منهم قد لا يعرفون أن لديهم حصوات مرارية لأنه لا يوجد لديهم أعراض واضحة نظهر عليهم، لكن العلاج يكون ضرورياً في حالة اختبار الأعراض (تم استعراضها في الأعلى) أو تطور الأمر وبدأ يؤثر على الكبد (بعض الحالات قد تؤدي إلى الكبد الدهني) أو تسبب بالتهاب حاد في البنكرياس.
استئصال المرارة
يلجأ إليه الأطباء حين يتفاقم الألم ويكون غير محتمل، ويتم استخدام المنظار لاستئصالها، وهو إجراء طبي آمن جدا وبسيط، ويشمل عمل فتحات صغيرة لتتم عملية الاسئصال.
قد يلجأ الأطباء في الحالات الطارئة إلى أخذ الخيار الجراحي التقليدي لاستئصال المرارة.
سؤال مهم.. هل من الممكن العيش من دون مرارة؟
نعم يمكن؛ حيث سيستمر الكبد في إنتاج العصارة الصفراوية وهضم الدهون. لكن العملية ستختلف في فسيولوجيتها قليلاً عما كان عليه الأمر عند تواجد المرارة، ولكن يجب تجنب الدهون والوجبات الدسمة.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة