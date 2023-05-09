حصوات المرارة.. بين الاستئصال والعلاج

عمان- تعرف المرارة بأنها كيس صغير يشبه الإجاص، يقع في الجزء العلوي من البطن في الجهة اليمنى، أسفل الكبد مباشرة. وتساعد المرارة على تخزين العصارة الصفراوية Bile أو ما يعرف بسائل الصفراء أو عصارة المرارة، وهي عبارة عن سائل ينتجه الكبد، ويتكون من الكولسترول، والأملاح الصفراوية، والبيليروبين، والماء، والدهون، والبروتينات.

تفرز المرارة العصارة الصفراوية عبر القنوات الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة لهضم الأطعمة الدهنية. ولا تعد المرارة ضرورية للبقاء على قيد الحياة، ولا تسبب إزالتها في الأشخاص الأصحاء أي مشاكل صحية تذكر. وتصاب المرارة بالعديد من الاضطرابات مثل الحصى، والالتهاب، والعدوى.

في أغلب الأحيان، لا تحتاج الحصى المرارية إلى علاج، والأعراض التي تسببها طفيفة، وغالباً ما تكون ناجمة عن نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون.

أسباب حصوات المرارة

تفرز المرارة المادة الصفراوية بشكل طبيعي في الجسم، لكن ولسبب ما يحدث خلل يؤدي إلى تغير في هذا التركيب؛ حيث تصبح نسب الكولسترول المشكل مرتفعة للغاية، ويتحول الفائض على الحاجة والإنتاج إلى حصوات متكتلة ومتحجرة.

هنالك نوع من الحصوات التصبغية التي تنشأ عن زيادة إفراز البيلروبين.

من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

السمينون ومن يشكون زيادة مفاجئة في الوزن والإناث عند التقدم في العمر.

أعراض الحصوات المرارية للإناث والذكور

الغالبية العظمى من مرضى الحصوات المرارية لا يعانون أو يختبرون أي أعراض على الإطلاق؛ حيث إن التكتلات الكبيرة والأحجام الكبيرة من الحصوات المرارية تساعد على بقائها ساكنة، فتؤدي إلى الشعور بالألم عند حركتها، وغالباً المريض الذي يعاني من الحصوات الصغيرة لا يستطيع أن يحتمل كثيراً الألم الذي تسببه تلك الحركة، لأنه يحدث بشكل يومي إلى جانب اضطرابات المعدة والإحساس بالتقيؤ والقيء.

تؤدي الحصوات المرارية أحياناً إلى التهاب المرارة، وتشمل غالبية الأعراض ما يلي: