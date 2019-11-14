حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 34 شهيدا

غزة– قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 34 شهيدا بينهم 6 أطفال وسيدة ارتقوا، وأصيب أكثر من 113، في العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 8 شهداء ارتفوا، فجر اليوم، بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرون، بعد ان استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو ملحوس غرب دير البلح وسط القطاع.

وكان 16 شهيدا ارتقوا أمس الأربعاء، وهم: أسماء محمد حسن ابو العطا (39 عاما)، وجبهاء سليم حسن ابو العطا (42 عاما)، ومحمد عطيه مصلح حموده (20 عاما)، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس (26 عاما)، وزكي عدنان محمد غنامه (25 عاما)، وعبدالله عوض ساكب البلبيسي (26 عاما)، وعبد السلام رمضان أحمد احمد (28 عاما)، وراني فايز رجب ابو نصر (35 عاما)، وجهاد أيمن أحمد ابو خاطر (22 عاما)، ووائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي (43 عاما)، وخالد معوض سالم فراج (38 عاما)، وإبراهيم أيمن فتحي عبد العال (17 عاما)، وإسماعيل أيمن فتحي عبد العال (16 عاما)، ورأفت محمد سلمان عياد (54 عاما)، وسهيل خضر خليل قنيطه (23 عاما)، وعلاء جبر عبد شتيوي (30 عاما)، ومحمود دهام محمود حتحت (19 عاما)، واسلام رأفت محمد عياد (24 عاما)، وأحمد أيمن فتحي عبد العال (23 عاما)، وأمير رأفت محمد عياد (7 اعوام)، ومؤمن محمد سلمان قدوم (26 عاما)، ومحمد عبد الله سليمان شراب (28 عاما)، وهيثم حافظ محمد البكري (22 عاما)، ويوسف رزق خليل ابو كميل (35 عاما)، ومحمد حسن محمد معمر (25 عاما)، وأحمد حسن يوسف الكردي (28 عاما).

فيما استشهد في اليوم الأول للعدوان عشرة مواطنين، وهم: أسماء محمد حسن أبو العطا، وبهاء سليم حسن أبو العطا، ومحمد عطية مصلح حمودة، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس، وزكي عدنان محمد غنامة، وعبد الله عوض ساكب البلبيسي، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، وراني فايز رجب أبو نصر، وجهاد أيمن أحمد أبو خاطر، ووائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي. وفا