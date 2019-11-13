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حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 22 شهيدا و69 مصابا

منذ ساعتين
حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 22 شهيدا و69 مصابا AFP

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عمان- الغد- أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، عن استشهاد 22 مواطنًا وإصابة 69 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا)، ومحمد صلاح حسن ابو شكل (31 عاما)، وراني فايز رجب أبوالنصر (31 عاما)، وجهاد ايمن احمد ابو خاطر (22 عامًا)، وخالد معوض سالم فراج 39 عامًا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين “غلاف غزة” و”تل أبيب” وسط فلسطين المحتلة.-(صفا)

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