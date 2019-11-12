حصيلة العدوان على غزة منذ الفجر: 4 شهداء و21 إصابة

غزة- ارتقى، منذ فجر اليوم الثلاثاء، 4 شهداء فلسطينيين، فيما أصيب 21 مواطنا، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ممتلكات مدنية وشققا سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فقد ارتقى القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا (42 عاماً) وزوجته أسماء (39 عاما)، وإصابة أبنائه سليم، ومحمد، وليان، وفاطمة الزهراء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن محمد عطية حمودة (20 عاما)، وإصابة سبعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي تطور لاحق، استشهد الشاب زكي محمد عدنان غنامة (25 عاما)، فيما أصيب 3 آخرين، في القصف الاسرائيلي الأخير على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن التوتر يسود قطاع غزة، وأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب المناطق الشرقية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد شقة سكنية في بناية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، إضافة إلى قصف موقع في بلدة بيت لاهيا، وأراضٍ زراعية شرق مدينة غزة ووسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية جنوب مدينة غزة وشرقها، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون أن يبلّغ عن إصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحليقها في مختلف مدن قطاع غزة، فيما تقوم طائرات حربية من نوع “أف 16” بعمليات قصف بين الفينة والأخرى لممتلكات المواطنين في القطاع.

كما أهاب مسعفون وطواقم إطفاء وإنقاذ بالمواطنين خاصة الأطفال الابتعاد عن أماكن القصف والانفجارات، وعدم التجمهر؛ تفاديا لأي إصابات في صفوفهم، كون بعض الصواريخ التي تطلقها طائرات الاحتلال لا تنفجر في لحظتها.

وقررت وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، تعليق الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة اليوم الثلاثاء، نظرا للأوضاع السائدة هناك، كما أعلنت عدة جامعات عن تعليق الدراسة أيضا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والطلبة.

كما أعلنت سلطة النقد تعليق الدوام في سلطة النقد، وفروع المصارف ومؤسسات الاقراض العاملة في قطاع غزة، اليوم، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك.

هذا وقد فرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً عسكرياً شمالاً على حركة الصيد في بحر قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وأفاد الوكالة نقلاً عن لجان الصيادين في غزة، بأن سلطات الاحتلال أبلغت بفرضها إغلاقاً شاملاً على حركة الصيد أو الدخول إلى بحر غزة حتى إشعار آخر، ومنعت الصيادين من الصيد فيه.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها بين الفينة والأخرى لممتلكات المواطنين المدنية في غزة منذ ساعات الفجر مخلفةً ثلاثة شهداء وثمانية عشر جريحاً بينهم أطفال، ودمار في الممتلكات.

كما أغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمستلزمات الطبية لأهالي القطاع.