السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدوليكورونا

حصيلة كورونا في العالم تتخطى 9 ملايين إصابة و470 ألف وفاة

منذ ساعتين
صورة مجهرية لفيروسات كورونا المتسببة بمرض "كوفيد- 19" - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن- أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفا.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و 4 ملايين 841941 حالة شفاء.

وذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصا.

وحسب عداد جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.-(روسيا اليوم)

مقالات ذات صلة

تخفيض أسعار 99 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

منذ 18 ثانية

يسخاروف: مخطط نتنياهو للضم يواجه 4 صعوبات

منذ 35 دقيقة
أسعار

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا

منذ 46 دقيقة

الدين العام يرتفع 1.31 مليار دينار في 4 أشهر

منذ 52 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock