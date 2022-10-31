حصيلة متواضعة لهدافي “المحترفين” قبل جولة واحدة على النهاية

مهند جويلس – مع وصول دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022 للجولة الأخيرة، أظهرت السجلات التهديفية بالنسبة للاعبي الفرق، ضعفها مقارنة بالمواسم السابقة، إذ إن متصدري الترتيب بعد 21 جولة، يملكان 8 أهداف في رصيدهما.

ويتشارك مهاجم شباب الأردن خالد الدردور مع لاعب الفيصلي أمين الشنانية في صدارة الهدافين، وذلك بعد أن سجل ثنائية في مرمى معان خلال الجولة الماضية، مكنته من المنافسة على الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، وسط منافسة من أكثر من لاعب يمتلك 7 أهداف، وهم لاعبا شباب الأردن دوجلاس وزيد أبو عابد، ولاعب الوحدات مهند أبو طه ولاعب الفيصلي مجدي عطار.

ويعد تصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف فقط في هذه المرحلة، سابقة تاريخية في بطولة الدوري، وخلال 17 موسما سابقا، لم ينه الهداف بطولة الدوري بأقل من 11 هدفا، ومن الصعوبة أن يصل أحد إلى هذا الرقم أو يتجاوزه خلال الجولة الأخيرة.

وحدد اتحاد الكرة مطلع الموسم الحالي جائزة مالية تقدر بـ 5000 دينار أردني للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال البطولة، وذلك ضمن الجوائز المقرر تسليمها للاعبين عقب نهاية الموسم الكروي، إلى جانب جوائز أخرى كأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب محلي، وأفضل لاعب صاعد، إضافة إلى جائزة اللعب النظيف للفرق، حيث تختلف قيمة الجوائز المالية من جائزة لأخرى.

ومنذ أن شهد دوري المحترفين مشاركة 12 فريقا في الموسم 2009-2010، توج 13 لاعبا مختلفا بجائزة الهداف، إذ كان اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد، هو مهاجم الفيصلي السابق أحمد هايل في الموسم 2011-2012 بتسجيله 18 هدفا، فيما كان لاعب ذات راس السابق معتز صالحاني الهداف الأقل تسجيلا بتسجيله 11 هدفا في الموسم 2014-2015، بينما تشارك لاعبا الوحدات سابقا محمود شلباية وعبد الله ذيب بجائزة الهداف في الموسم 2012-2013 بتسجيل كل منهما 14 هدفا، وتوج اللاعب الكاميروني السابق في صفوف السلط رونالد وانجا بجائزة هداف الدوري في آخر نسخة، بتسجيله 15 هدفا في الموسم الماضي.

وفي هذا الصدد، قال لاعب شباب الأردن خالد الدردور: “إنه يضع دائما نصب عينيه مساعدة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية، مع إشارته إلى أنه مع كل موسم يأمل أن يسجل أكبر عدد من الأهداف، وهو ما يأتي بمجهود المنظومة بأكملها”.

وبين الدردور في حديثه لـ “الغد”، أنه سيمضي في المباراة المقبلة أمام السلط من أجل إكمال مسيرة “أسود غمدان” في مواصلة الانتصارات، وذلك بعد أن استقر الفريق في المركز الرابع مع نهاية الدوري، إلى جانب هدفه المتمثل في الانفراد بصدارة الهدافين.

وأضاف: “سأواصل بالعزيمة نفسها التي أدخل بها في كل مباراة، وستكون آخر مباراة لي مع شباب الأردن بعد غد بسبب انتهاء عقدي، دون أن تتضح الأمور حتى اللحظة بشأن مستقبلي للموسم المقبل، وحصولنا على المركز الرابع إنجاز يحسب للمنظومة في ظل اعتماد النادي على لاعبين شباب، وظروف صعبة مرت على الفريق مؤخرا”.

من جهته، ذكر الهداف السابق مع المنتخب الوطني وفريق الرمثا بدران الشقران، أن الكرة الأردنية تفتقد للمهاجمين القناصين، وهو ما تشير إليه الأرقام في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أكثر موهبتين هجوميتين لفتتا أنظاره باستمرار هما يزن النعيمات وحمزة الدردور.

وأوضح الشقران أن الرقابة اللصيقة على المهاجمين المميزين من قبل مدافعي الفرق المتنافسة، تدفع اللاعبين الآخرين “الأجنحة” لتسجيل الأهداف، مع توقعاته أن تبقى صدارة الهدافين في الدوري الحالي على حالها حتى النهاية، ببقاء الدردور والشناينة عند الهدف الثامن، الذي اعتبره سجلا ضعيفا بعد مرور 21 جولة.

وتابع: “هناك دور على اللاعبين في سبيل تطوير أنفسهم لتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، إلى جانب عمل آخر من قبل المدربين من خلال التعاون مع المهاجمين بعد التدريبات، وتحسين جوانب التمركز والتسديد والتوقيت وقراءة الهجمة وغيرها من الأمور”.

وبين الشقران أن المهاجمين الأجانب هذا الموسم، لم يلبوا الطموح نظرا لضعفهم فنيا، بسبب تواضع أسعارهم مقارنة بأسعار الأجانب في الدول المحيطة.

من جانبه، اعتبر المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن تغيير روزنامة بطولات المحترفين خلال المواسم الماضية، ساهم في جلب لاعبين أجانب بمستويات عادية، مفيدا بأن غالبية فرق المحترفين تتبع أساليب لعب تقليدية بالاعتماد على الهجمات المرتدة، ما يساهم في قلة عدد الفرص بالنسبة للمهاجمين.

وعن المنافسة على جائزة الهداف الموسم الحالي، أشار الحسنات إلى أن تواجد الدردور أمر طبيعي على رأس القائمة، في ظل تسجيله وصناعته الأهداف باستمرار خلال المواسم السابقة، فيما اعتبر تواجد الشناينة أمرا مفاجئا نظرا لمركزه وبنيته الجسمانية، مع إشارته إلى أن هذا الأمر يؤكد أن اللاعب لديه إمكانيات مميزة.