حصيلة وباء فيروس كورونا في العالم

باريس – منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سُجلت 125293 إصابة في 115 دولة ومنطقة و4600 وفاة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

سُجلت 1192 إصابة جديدة و34 وفاة جديدة منذ آخر حصيلة نشرت الأربعاء عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وسجلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء 80793 حالة، بما في ذلك 3169 وفاة فيما شفي 62793 شخصًا. واعلنت الصين تسجيل 15 إصابة جديدة و11 وفاة جديدة منذ مساء الأربعاء وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش الخميس.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت 44500 حالة (1177 حالة جديدة) حتى تاريخ إعداد الحصيلة الخميس، بما في ذلك 1431 حالة وفاة (23 حالة جديدة).

وأكثر الدول تضررا بعد الصين هي إيطاليا (12462 حالة و827 وفاة) ثم إيران (9000 حالة و354 وفاة) وكوريا الجنوبية (7869 حالة بما في ذلك 114 حالة جديدة و66 وفاة) وفرنسا (2281 إصابة بما في ذلك 497 حالة جديدة و48 وفاة).

وسجلت الولايات المتحدة منذ الإعلان عن أول إصابة في كانون الثاني/يناير، 1101 إصابة من بينها 191 حالة جديدة منذ الأربعاء الساعة 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش، و 28 وفاة في الإجمال. وتأتي الدولة في المرتبة الثامنة من حيث عدد الإصابات منذ بدء الوباء، والسابعة من حيث عدد الوفيات.

ومنذ آخر حصيلة الأربعاء، سجلت الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة وفيات جديدة. وأعلنت كوبا وجامايكا عن الحالات الأولى.

وبلغ عدد الإصابات في آسيا صباح الخميس 90765 حالة (3253 وفاة) وأوروبا 22969 حالة (947 وفاة) والشرق الأوسط 9880 حالة (364 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 1194 إصابة (29 وفاة) ) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 197 حالة (حالتا وفاة) وأوقيانيا 155 إصابة (3 وفيات) وإفريقيا 130 حالة (حالتا وفاة).

أعدت الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية. وتختلف معايير عد الإصابات وممارسات تشخيص فيروس كوفيد-19 باختلاف البلد. (أ ف ب)