هآرتس

بقلم: اهود باراك 8/1/2021

رؤوبين ريفلين، رئيس الدولة، المواطن رقم واحد، ينهي في الصيف القادم فترة ولاية مباركة. فقد شاهد شعب إسرائيل وهو منقسم الى اسباط، لذلك استخدم صلاحياته لرأب الصدع. ريفلين عكس بنشاطه عن اندماج بين محبة إسرائيل وبين حلم سلامة البلاد إلى جانب ليبرالية إنسانية حساسة لكرامة الإنسان مهما كان، ولقيمة المساواة، ولم يخش من خطوات رمزية صحيحة حتى عندما كانت هذه الخطوات تثير الخلافات.

بنيامين نتنياهو فعل كل ما في استطاعته لمنع انتخاب ريفلين كرئيس، لكن الأخير امتنع عن تصفية الحساب معه بشكل علني. وهو بشكل عام لم يتدخل في السياسة، باستثناء ما حدث بعد جولة الانتخابات الثانية عندما قدم اقتراح “خطة الرئيس”، عندما لم ينجح أي طرف في تشكيل الحكومة. أنا لا أعرف ما يفكر فيه ريفلين الآن بشأن هذه المحاولة. حسب رأيي المتواضع، الحديث يدور عن فشل لأن محاولة الجسر وتحقيق مصالحة تحولت في أيدي نتنياهو الى أداة لتدمير شريكه بني غانتس، وزيادة حدة صراعه ضد الكنيست وضد الجهاز القضائي.

لحظة الحسم بشأن مستقبلنا تقترب. ما شاهدناه أول من أمس على درج الكابتول وداخله هو إشارة تحذير. استعداد نتنياهو لكسر كل قاعدة وكل قانون ظاهرا للعيان، وقد وصل الى الذروة عند افتتاح محاكمته، في مشهد في المحكمة ظهر وكأنه مأخوذ من فيلم للعصابات. هكذا، المدعية العامة في محاكمته اصبحت محمية صبح مساء، مثل المدعين العامين في محاكمات لرؤساء منظمات جريمة ولنفس الأسباب.

المحاكمة بدأت، لذلك يوجد أمامنا وضع جديد. وأنا أقول لريفلين: “حضرة الرئيس، حان الوقت للعمل. يجب عليك الإعلان بصورة صريحة أن إسرائيل قامت بالعرق والدم ومن تحت انقاض الكارثة كي تكون مجتمعا مثاليا بروحية إعلان الاستقلال وتراث إسرائيل. وبناء على ذلك، طالما أنك في منصبك فأنت لن تسمح بهذا الوضع الهستيري الذي فيه تلقى مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل على شخص متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة – الذي محاكمته بدأت. هذا الأمر من صلاحيتك. والامتناع عن العمل يمكن أن يترك وصمة لن تمحى على فترة ولايتك وعلى جبيننا جميعا. هذا التصريح مطلوب منك في أسرع وقت، حتى قبل تقديم القوائم في 4 شباط، من اجل أن يأخذه من يشكلون القوائم في الحسبان وأن يكون المواطنون مدركين له عند ذهابهم الى صناديق الاقتراع”.

أنا أعرف كل المبررات المضادة. أولا، يجب عدم الاختباء خلف ادعاء أنه لا يوجد أي مانع لذلك في القانون. المشرع لم يخطر بباله إمكانية حدوث وضع كهذا، حيث أنه لا توجد تعليمات في القانون تمنع الجمعية العمومية لأصحاب الاسهم في بنك كبير من اختيار الرئيس السابق كرئيس، الذي يقدم للمحاكمة على سرقة أموال البنك. ولكن من الواضح أن بنك إسرائيل يعرف مسبقا أن هذا الانتخاب لن تتم المصادقة عليه. ولا يوجد في القانون أي منع لانتخاب رئيس دولة متهم بادارة تنظيم اجرامي، الذي محاكمته سبق وبدأت. ولكن من المرجح أن التعيين سيتم رفضه في المحكمة العليا حتى في فترة الترشح. لأن مجرد الترشح يضع وصمة عار على مؤسسة الرئاسة. ثانيا، صحيح أن المحاكمة بعيدة عن الانتهاء والحسم، وما زال نتنياهو يملك حق البراءة حتى تثبت ادانته، ولكل مواطن الحق في أن يأمل بأنه سيخرج بريء. إذا خرج بريء أو بعقوبة ليست مخلة بالشرف، يمكن لنتنياهو العودة بعد قضاء عقوبته وأن ينتخب مرة اخرى لرئاسة الحكومة. ولكن الآن؟ نحن لا نرى ماذا يعني ذلك لإسرائيل ولنا جميعا.

في مسار التدهور الشخصي، السياسي والاخلاقي، الواقع فيه نتنياهو، فان فوزه في الانتخابات يمكن أن يقود الى سن تشريع “قانون فرنسي” وتشريع فقرة استقواء عنيفة، والى تآكل شديد في استقلالية المحكمة العليا، وتدمير مكانة الكنيست أكثر فأكثر. حصن الديمقراطية في خطر حقيقي وقريب. ولا أحد يمكنه الادعاء بأن الشعار غير مكتوب على الحائط. حضرة الرئيس، الأمر في يدك. من فضلك اعمل قبل أن يصبح الوقت متأخرا.