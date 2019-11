حضور جماهيري قياسي لمونديال الرجبي في اليابان

طوكيو – استضافت اليابان نحو 400 ألف زائرا أجنبيا وصلوا للبلد الآسيوي، من أجل متابعة كأس العالم للرجبي الذي انتهت منافساته مساء السبت بتتويج جنوب أفريقيا على حساب إنجلترا، وبيعت مليون و84 ألف تذكرة لحضور المباريات في الملاعب، وفقا لما أعلنه منظمو البطولة الأحد.

واختتمت النسخة التاسعة من مونديال الرجبي – الذي يُقام للمرة الأولى في بلد آسيوي – بتتويج جنوب أفريقيا عقب فوزها على إنجلترا في النهائي بنتيجة 32-12، ليحصد بذلك الفريق الأفريقي البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه، معادلا رقم نيوزيلندا.

Online store Takealot has promised to give back R4m to some of its customers after the Springboks won the 2019 Rugby World Cup in Japan. https://t.co/EeLRbOWUSj

— Sowetan LIVE (@SowetanLIVE) November 3, 2019