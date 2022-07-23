حضور كبير لفعاليات أردننا جنة بمختلف المحافظات

شهدت الفعاليات والعروض الموسيقية والفلكلورية التي تقيمها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ضمن برنامج أردننا جنة، بمختلف المواقع السياحية والأثرية، حضورا لافتا خلال الأسبوعين الماضيين يقدر بالآلاف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه جرى تسيير العديد من الرحلات للمواطنين عبر برنامج “أردننا جنة” لحضور هذه الفعاليات والتجول في المواقع السياحية والأثرية، مشيرة الى أن الفعاليات التي انطلقت في 14 تموز الحالي ستبقى مستمرة حتى 30 أيلول المقبل.

وبينت، أن الدخول لحضور الفعاليات مجانا، لافتة الى أن الهدف من إقامتها يأتي لتنشيط السياحة بالمحافظات ما ينعكس ايجابا على تمكين المجتمعات المحلية من خلال إقامة البازارات من قبل الجمعيات الخيرية بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة.

وأشارت الى أنه جرى إقامة فعاليات وعروض وحفلات فنية خلال الأسبوعين الماضيين في ساحة قلعة الكرك، وبالمجمع الترويحي بالعقبة، ومركز زوار أم قيس بمحافظة إربد، وساحة مركز زوار قرية السلع التاريخية بمحافظة الطفيلة، وبساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط.