حضور لم يتجاوز “أصابع اليد” في مؤتمر وطني باليرموك

أحمد التميمي- إربد- غاب الحضور عن جلسات المؤتمر الوطني الثالث “الأوراق النقاشية الملكية بين الدراسة والتنفيذ: خريطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية”، الذي ينظمه كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية في جامعة اليرموك، والمنتدى الثقافي/ إربد، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022، على مدار يومين بمبنى المؤتمرات والندوات.

ولم يتجاوز عدد الحضور الذين حضروا الجلستين في قاعتين منفصلتين أصابع اليد.

واتهم عضو مشارك في إحدى الجلسات أحد المحاضرين بتجاوز الوقت المسموح به لأكثر من ساعة، ما أثر على باقي الجلسات في عدد الحضور.