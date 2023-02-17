حضور مميز للكفاءات الأردنية في بطولات “الطائرة” العربية والقارية

مصطفى بالو

عمان – فرض عدد من الكفاءات الأردنية إداريا وفنيا وتحكيميا، حضورهم المميز في مختلف لجان بطولة الأندية العربية التي تنطلق بعد أيام في مصر، وكذلك في بطولة أندية غرب آسيا التي يستضيفها اتحاد اللعبة خلال الفترة من 7 إلى 18 آذار (مارس) المقبل، وبطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات الشاطئية التي تقام في قطر، خلال الفترة من 19 إلى 24 شباط (فبراير) الحالي.

ويغادر عضو اتحاد اللعبة محمد مجدلاوي، للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية لبطولة الأندية العربية في مصر، فيما يتواجد عضوا مجلس الإدارة باسم شنك وراكان الرواشدة، ورئيس لجنة الحكام الدولي وليد النجار، في عضوية لجنة احتكام بطولة أندية غرب آسيا في عمان، ويرافق الحكم الدولي محمد الزيودي، أمين سر لجنة الحكام، منتخب السيدات للمشاركة في تحكيم بطولة منتخبات غرب آسيا الشاطئية في قطر.

وحول حضور الكفاءات الأردنية إداريا وفنيا وتحكيميا في البطولات العربية والقارية، رد نائب سمو رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات قائلا: “ننطلق بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، في خطة تطوير إدارية وفنية، على مستوى الكفاءات والمنتخبات والأندية، ونمضي باتجاهين متوازيين يلتقيان عند تأكيد حضور الطائرة الأردنية عربيا وقاريا، ونملك كفاءات مميزة إداريا وفنيا، ومنها من سبق تواجده في بطولات عربية وقارية وعالمية، ونطمح في توسيع الدائرة باعتبارها تعكس السمعة والمستوى المتطور للطائرة الأردنية”.

وتابع: “ولعل اجتهادنا في استضافة البطولات يحاكي الهدف المنشود على المستوى الإداري والفني، ويوفر على منتخباتنا وفرقنا تكاليف المشاركات الخارجية من الناحية المالية، ويمنحها فرصة الاحتكاك والمنافسة مع نظيراتها الأندية العربية، ما يعطينا صورة واضحة عن المستوى العام للعبة عربيا وقاريا، ويساعدنا في تقديم خطط التطوير والتقيم الدوري، إلى جانب الفائدة الفنية من مقارعة أندية ومنتخبات على سوية عالية”.

وعن الدعم الذي وفره اتحاد اللعبة لناديي الوحدات وشباب الحسين في البطولة القارية، أجاب قطيشات: “نحن والأندية شركاء في خطة التطوير والانجاز، ولعل استضافة البطولة وفر على الناديين تكاليف المشاركة الخارجية، فضلا عن اجتهاد الاتحاد في جذب الرعاة لهذه البطولة القارية، وسيكون الريع من نصيب الأندية قاطبة، مع أفضلية نوعية للوحدات والفيصلي، كما أن منتخب الرجال سيوقف تدريباته خلال الأسبوع المقبل، ليسمح للاعبين الالتحاق بصفوف الناديين، في الوقت الذي أبقينا فيه على الحجوزات التدريبية للمنتخب لصالح الناديين، ونقف خلف الفريقين بهدف التمثيل المشرف للرياضة الأردنية وتحقيق انجاز جديد للطائرة الأردنية”.