حطين.. منجم إنجازات بقيادة “ذهبية” في رفع الأثقال

محمد عمار

عمان – يعتبر حطين من أفضل الأندية التي تركز جهودها على رياضة رفع الأثقال، من منطلق الاهتمام بالألعاب الفردية التي غالبا ما تكون مصدرا للفرح بإنجازات أبطالها المحلية والعربية، في وقت ترتفع فيه المديونية المتراكمة على الأندية التي تصب تركيزها على الرياضات الجماعية.

عشق اللعبة راشخ في حطين، وروح التحدي لدى والمدربين واللاعبين على حد سواء، رفع من حدة التنافس بين الفئات المختلفة لمعانقة الذهب، والوصول إلى أعلى درجة فنية والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

الكثافة السكانية في المنطقة التي ينتمي لها النادي، يفرض واقعا رياضيا ودوافع خاصة للإنجاز، فهناك مدرب وجود مدرب متخصص في كل لعبة رياضية، الأمر الذي ساهم في تجهيز الأبطال ووجه بوصلة النادي اهتمامهم نحو تحقيق البطولات.

النادي الذي يقع في قلب مخيم حطين، وجد في لعبة رفع الاثقال نافذة رياضية أقل تكلفة من غيرها، بعدما كان يملك في السابق فريق كرة القدم وصل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، كما سبق له تشكيل فريق للكرة الطائرة، بيد أن العوائق المالية، أوقفت مسيرة النادي في الألعاب الجماعية، لتنتقل الوجهة إلى الألعاب الفردية، ولأن النادي يملك خامة تدريبية عالية المستوى، تتمثل في المدرب محمد رضا الذهبي، الذي استقطبه حطين بعد تجميد اللعبة في نادي العودة، فقد تم منحه المساحات الكافية للتدريب وصياغة مفردات التفوق لدى أبناء المخيم.

مدرب “ذهبي”

وبعد قرار الذهبي الاعتزال، بعد سنوات طويلة كلاعب نال فيها ألقاب بطولات المملكة حتى العام 1990، توجه إلى تجهيز أبطال ينقبون عن الذهب من بوابة نادي العودة، ونجح باقتدار في إيصال لاعب النادي محمد الخطيب إلى تحقيق أغلب الميداليات الذهبية في البطولات العربية وقتها، وكان ضمن أفضل 9 لاعبين في العالم بوزن 77 كغم، بعد أن رفع ما مجموعه 324 كغم، إلا أن لكل بداية نهاية.

وبعدما قرر العودة إلغاء نشاط رفع الاثقال، استمر الذهبي في التدريب من بوابة المنتخب الوطني خلال الفترة من 2009 ولغاية 2013، ساهم خلالها في بروز نجم الرباعين عمر الكركي، محمد أبو جامع، عبدالله صبح، مالك فائد، عمر عقيدات، رعد الخوالدة، خالد العابودي، أحمد الخوالدة ومحمد الشرفا.

رحلة تدريب الذهبي للمنتخب توقفت في العام 2014، ليتوجه بعدها لتدريب نادي حطين الذي ألغى كل ألعابه بهدف التركيز على رفع الأثقال، وتولى الذهبي قيادة تلك المسيرة، فصنع من خلالها نجوما أضحت تشكل واقعا مميزا في رياضة رفع الاثقال الأردنية.

ويعتبرها الذهبي رفع الأثقال محطة استشفائية لكل الإصابات الرياضية، لأن رياضيا يتعرض للإصابة، بحاجة قوية لممارسة لعبة رفع الاثقال لبناء الكتلة العضلية المحيطة بالمفاصل لحمايتهم من إصابات أخرى، هذه النظرية رسخها الذهبي خلال العامين 1993 و1997، بمساهماته في إعادة فريق الكرة الطائرة بنادي العودة لمنصات التتويج، من خلال تدريبات في رفع الاثقال التي ساعدت اللاعبين في تعزيز قوتهم البدنية.

والذهبي حاصل على شهادة دورتين تدريبيتين محلية، ودورتين خاصتين لإعداد قادة، ودورة تدريبية في التضامن الأولمبي، ودورة مدربين آسيوية، ودورة تدريب تأهيل الكوادر الرياضية، كما انه حاصل على شهادة دورة تدريبية آسيوية افريقية، ودورة تأهيل المدربين الوطنيين في البرنامج الكندي للمستويات الثلاثة، ودورة مدربين صادرة عن الاتحاد الدولي، ونال كمدرب المراكز الأولى في خمس بطولة عربية والمركز الثالث أندية غرب آسيا مع نادي العودة.

صناعة النجوم

وفي نادي حطين، وضع الذهبي خطة طموحة، فخط برنامجا تدريبيا خاصا للأبطال الجدد من خلال تدريبات يومية صباحية أو مسائية، مع التركيز على التدريبات الفنية والبدنية والتكتيكية والنفسية قبيل فترة مناسبة من أي انطلاق أي بطولة.

وتمكن الذهبي من الوصول إلى التحضير الأمثل للاعب وليد لافي الذي نال برونزية بطولة الفجر الدولية في إيران في وزن 61 كغم في العام 2018، إلى جانب 5 مشاركات على مستوى جولات بطولات العالم قبل أن يبلغ 17 سنة، وهو الآن يلعب في وزن 73 كغم، ونال كل ذهبيات البطولات المحلية في وزنه، وكان ضمن أفضل 6 لاعبين على مستوى العالم لفئة تحت 17 سنة، ومثل الأردن كأصغر لاعب في العالم في وزن 55 كغم في بطولة العالم في تايلاند العام 2016.

صناعة الأبطال في نادي حطين لم تتوقف، فقد نجح الذهبي في تقديم اللاعب ابراهيم الفرارجة، وهو رباع من مواليد 2006، نجح في كل بطولة بتحطيم رقمه حتى وصل إلى 197 كغم، ومن المتوقع ان يكون ضمن الوفد الأردني للمشاركة في أولمبياد الشباب المقبل، ويمكنه أن يحسن رقمه لغاية 60 كغم إضافية خلال الفترة التحضيرية إلى أولمبياد باريس 2024، لكنه بحاجة إلى زيادة التدريبات وثبات الوزن من خلال توفير المكملات الغذائية التي تساعد على البناء العضلي الموازي للتدريبات البدنية القوية.

وعلى غرار لافي والفرارجة، يزخر حطين بالعديد من المواهب القادرة على تحقيق الحلم الأردني في أولمبياد الشباب والبناء على ما يتحقق، من خلال النجوم عبدالرحمن أبو جرار وعزام العزام وحسم رشيد الذي يصطدم بامتحانات الثانوية العامة العام الحالي، كما يخفي الذهبي كوكبة من اللاعبين تحت 15 سنة سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.