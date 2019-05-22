عمان – الغد – يستضيف ملعب نادي شباب مخيم حطين يوم غد الخميس ، نخبة كبيرة من “قدامى” من نجوم الكرة الأردنية، للقاء “قدامي” نجوم فريق الكرة في نادي مخيم حطين، وفي إطار أمسية رياضية رمضانية تقام تخليدا لذكرى الزميل الإعلامي الرياضي الراحل زهير الشقيري، أحد أبناء وكوادر نادي حطين السابقين.

وتشرف على إدارة وتنفيذ هذه الحدث الرياضي لجنة تنظيمية، تضم الدكتور حسن الدرباشي “رئيسا”، محمود جمعة، شريف شلباية، جهاد أبو صبيح، مراد سارة، خالد سعيد، خليل زهران، بسام زيغان وعدنان تيلخ، حيث أنجزت اللجنة كافة متطلبات إنجاح هذا التجمع الرياضي والكروي المميز.

وتحظى المناسبة برعاية وعدم عدد من أبناء المخيم ونادي حطين، وهم: عامر أبو جاموس، عبد المعطي فاضل، بسام إبراهيم وسعدي حماد.

مباراة كروية

ويتخلل السهرة الرمضانية مباراة كروية تجمع قدامى نجوم نادي حطين مع قدامى نجوم الكرة الأردنية، حيث حصلت اللجنة المنظمة على موافقة عدد كبير من نجوم الكرة السابقين للمشاركة في اللقاء، ومنهم النجوم: محمد نهار وعلي بلال (النادي الأهلي)، خالد سليم وباسم تيم ووليد قنديل (الوحدات)، إبراهيم مصطفى وباسم مراد (الفيصلي)، والحاج علي ونبيل التلي وحمد الطحان وحسين أبو غثيث وأنور العيساوي وحلمي طه ورفيق جودت وعمر الكيالي وتوفيق الصاحب وغيرهم (الجزيرة).

أما فريق قدامى حطين فيضم كل من اللاعبين السابقين: حسين شاهين، بسام إبراهيم، عادل العرايشي، عدنان زعرور، محمد نصار، عدنان حطاب، عدنان اسماعيل، ماهر الإيراني، بسام زيغان، خالد العموري، يوسف شاكر ومحمد شقفة.

وسيشرك الكابتن حسين شاهين مجموعة من الجيل الثاني لقدامى حطين وهم: سعدي أبو حماد وجمال العناتي وعبدالله فياض وحنيحن وأدم وإبراهيم العرباتي وأحمد عيد ومحمود جميل ونوفل ومحمد فياض وناصر عادي وناصر حداد.

وإلى جانب نجوم الكرة السابقين، وجهت اللجنة المنظمة دعوات المشاركة الى رئيس نادي حطين الأسبق فتحي سرحان، والمدرب ونجم الجزيرة السابق أسامة عبدالعاطي، والنجم الدولي كابتن فريق شباب الحسين سابقا يعقوب اللحام، وكذلك الى نجم كرة السلة الأردنية السابق هلال بركات، إضافة إلى مجموعة من النجوم السابقين في ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة.