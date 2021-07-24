حطّابون يعتدون على موظف حراج في عجلون ويحاولون دهسه

عمان- الغد- تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، حالة الموظف محمد عبدالرزاق القضاة، من كوادر حراج عجلون، والذي تعرض الى الاعتداء ومحاولة دهس من قبل بعض الحطابين المكررين والخطرين خلال متابعته لهم.

واطمأن الحنيفات على صحة الموظف القضاة خلال اتصال هاتفي جاء بعد متابعته الاجراءات المتخذة ضد المعتدين من خلال التواصل مع محافظ عجلون والاجهزة الامنية المختصة التي باشرت باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطهم وتحويلهم للقضاء.

وثمن الحنيفات الجهود المبذولة من قبل كوادر الحراج والحفاظ على الثروة الحرجية التي تشكل ثروة وطنية يجب التكاتف لحمايتها من قبل الجميع، واكد على الاستمرار في تطبيق خطة وقف التعديات التي شكّلت فارقا كبيرا لهذا العام وذلك من خلال جهود كوادر الحراج والدعم والتعاون الكبير من قبل الحكام الاداريين والاجهزة الامنية المختصة والمواطنين.