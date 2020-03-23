حظر التجول مستمر وإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين اعتباراً من الغد

عمان- الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة تبدأ الثلاثاء إيصال المستلزمات للمواطنين كالخبز ومياه الشرب والدواء، إضافة إلى توزيع الغاز والديزل وفتح بعض محطّات المحروقات.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي أنه منذ الأمس، كانت هناك سلسلة اجتماعات متواصلة، لفريق استمراريّة العمل الحكومي، برئاسة معالي وزير العمل الأخ نضال البطاينة، لمناقشة آليّات إيصال الحاجات الأساسيّة للمواطنين، وتحديداً (الخبز، ومياه الشرب، والأدوية).

وبين العضايلة أنه “لا يوجد نموذج مثالي لإيصال هذه الخدمات للمواطنين وقت فرض حظر التجوّل، لكنّ جلالة الملك – حفظه الله – وجّهنا أن نقدّم نموذجاً أردنيّاً يليق بكرامة المواطن الأردني، ويسهم في الحفاظ على صحّته وسلامته”، بحسب العضايلة.

وتابع “استمعنا إلى العديد من المقترحات والمبادرات من المواطنين والشركات، وهي قيد الدراسة والتمحيص، وسنأخذ بالممكن منها”.

وجدد التأكيد على أن “حظر التجوّل سيستمرّ إلى إشعار آخر، ويجب أن نهيّئ أنفسنا لمرحلة صعبة، كما أعلنّا من قبل”.

وأشار الى فتح جميع الصيدليات بدءا من صباح الغد وستعمل على نظام التوصيل المنزلي فقط مشددا على ان الحكومة ستقوم بإيصال الخبز للمواطنين من خلال البلديات وشركات توزيع المياه وسيكون هناك مركز اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول آليات توزيع المواد الأساسية .

وأشار من يوم غد حتى يوم الجمعة سيقتصر إيصال الخدمات للمنازل على الخبز والغاز والمياه والادوية وحليب الأطفال والسولار “الكاز” اما المخابز والصيدليات ستبقى مغلقة أمام المواطنين وسيتم تسهيل تقديم خدماتهما عن طريق الجهات المصرح لها فقط وفق أعلى درجات الصحة والسلامة .

بدوره قال وزير العمل نضال البطاينة : نحن في فريق استمرارية العمل تقوم بوضع جميع السيناريوهات ودراستها باستمرار وسنقوم بتأمين المتطلبات وعلينا الاعتياد على عدم وجود الكماليات حتى نهاية الأزمة .

واشار نبحث موضوع رواتب القطاع الخاص و إيصال المعونة الوطنية لمستحقيها إلى المنازل داعيا المواطنين عدم تصديق ما يتم تداوله حول المقترحات لأنها مجرد مقترحات لا اكثر .

وقال في مساء هذا اليوم سيتم نشر آلية الحصول على الخدمات .