حظر التجول يحرم أهال من مشاهدة أطفالهم ومطالبات بآليات تتيح ذلك

نادين النمري

عمان- عشرون يوما مرت دون أن تتمكن زينة من ضم طفلها الى حضنها، حيث كان في استزارة مبيت عند والده وقت اعلان حظر التجول.

تقول زينة “اسم مستعار” لـ”الغد” “عند الطلاق اتفقت مع طليقي أن يذهب طفلي في زيارة مبيت لديه في عطلة نهاية الأسبوع، يوم الجمعة وقبل اعلان حظر التجول اتصلت مع طليقي لإعادة الطفل في تلك الليلة خصوصا أن أول يوم لحظر التجول كان عيد الأم أردت الإحتفال مع ابني، لكنه رفض بحجة أنه يريد ضمان حقه في الإستزارة الكاملة، وأنه سيعيده يوم الثلاثاء”.

كانت الحكومة قد اعلنت يوم الجمعة العشرين من أذار الماضي قرار الدفاع رقم 2، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من يوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

وتتابع “للأسف جاء يوم الثلاثاء ولم يتم فك الحظر، حتى مع السماح بالتجول على الأقدام لكن القرار ليس ذي فائدة بالنسبة لي بسبب بعد المسافة”.

حاولت زينة جاهدة ايجاد حل لمشكلتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية للحصول على تصريح لها أو لطليقها لنقل الأطفال لكن المحاولات جميعها بأت بالفشل، بالنهاية تمكنت زينة من التواصل مع ادارة حماية الأسرة التي وفرت لها خيار الذهاب لاصطحاب طفلها من منزل ابيه، لكن طليقها رفض تحت مبررات مختلفة”.

تقول زينة “ليس أمامي سوى الانتظار، حتى التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي ومكالمات الفيديو غير متاحة، تواصلي مع طفلي بالحد الأدنى، ليس الاشتياق وحده بل اشعر بالقلق على طفلي، حسب ما عملت من معلمته أنه لا يتابع دورسه على المنصة الالكترونية للمدرسة، أتمنى ان تنتهي مسالة الحجر بسرعة”.

حالة زينة تعكس واقع العديد من الامهات والأباء المنفصلين ممن فرضت عليهم ظروف الحجر الابتعاد التام عن اطفالهم، بعد مكاني يضاعفه استغلال الطرف الاخر لقدرته مع حجب اي وسيلة تواصل بين الأطفال والأب أو الأم غير الحاضن.

رحاب كذلك لديها مشكلة مشابهة لمشكلة زينة، وتقول “كان شرط طليقي الوحيد تنازلي عن حضانة أطفالي على أن يكون هناك استزارة مبيت أسبوعية، مع اعلان قانون الدفاع رفض والدهم ارسالهم للاستزارة منتصف الأسبوع، منذ ذلك الحين وان لا أتواصل مع الأطفال بأي شكل من الأشكال، فالتواصل مقطوع تماما”.

يرفض طليق زينة أي تواصل بين زينة وأطفالها حتى تطبيقات التواصل مثل سكايب والماسنجر، كان يتحجج بداية ان الأطفال نيام أو يتابعون دروسهم، لاحقا أصبح يتجاهل مكالماتها.

في مقابل حالات الاستزارة المنزلية فإن عددا كبيرا من الأطفال يشاهدون أهاليهم في دار زيارة الطفل داخل فروع اتحاد المرأة المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، منذ اصدار قرار الحجر توقفت هذه المشاهدات.

تقول رئيسة اتحاد المراة آمنة الزعبي “المشاهدات في دار زيارة الطفل هي مشاهدات بقرارات قضائية، ولذلك ومنذ تنفيذ قرار حظر التجول عملنا في الدار على تسهيل التواصل بين الأطفال والأهالي عن طريق الانترنت وتطبيق سكايب، يتم ذلك باشراف من مشرفات وأخصائيات الإتحاد.

وتتابع “بالتأكيد نتيجة للحظر والوضع الاستثنائي الذي نعيشه حاليا فإن العمل يبقى ضمن الحدود الدنيا، تقدمت بطلب تصاريح لمشرفات وأخصائيات الاتحاد لمتابعة الحالات بشكل أفضل لكن لم ترد لنا أي موافقة بهذا الخصوص”.

أما المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة فتقول إن “النزاعات بين الناس واردة في كل الأحوال والظروف بل قد تتأثر العلاقات الاجتماعية و الأسرية في إطار ظروف طارئة تستدعي اللجوء للقضاء أو أن هذه النزاعات كانت منظورة أمام المحكمة أو صدر بها قرارات و تحتاج إلى متابعة من التنفيذ القضائي و منها ما يتطلب نتيجة حساسيته خاصة النزاعات المتعلقة بالأطفال خاصة الاستزارة و المشاهدة و النفقة أو الحماية من العنف إلى احكام و متابعة مستعجلة لا تحتمل التأجيل لضمان مراعاة مصلحة الطفل الفضلى”.

وتوصي أبو حلاوة “بضرورة تحويل مثل هذه الأمور إلى قاضي امور مستعجلة استنادا الى قوانين مثل قانون الحماية من العنف الأسري والاحداث باعتبارها قضايا مستعجلة وتحول إلى القاضي المختص المناوب”.

من جانبه يبين الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن “المجلس تلقى العديد من الملاحظات من أهالي ومتخصيين تتعلق بقضايا المشاهدة والأستزارة للأطفال”.

ويوضح “بالطبع الموضوع له ابعاد انسانية واجتماعية، لكننا نعيش حاليا ظرف استثنائي خاص، تم طرح العديد من الأفكار لكن يصعب تطبيقها على ارض الواقع كمسالة اعطاء التصاريح، فالواقع أن عدد الاحكام القضائية بالاستزارة بالالاف سنويا بالتالي ليس من الممكن اعطاء تصاريح بالألأف”.

يلفت مقدادي الى جانب أخر وهو مسالة الصحة العامة ويبين “تنقل الاطفال من منزل الى أخر ليس خيارا محبذا من الناحية الصحية لجهة انتقال الوباء”.

ويزيد “المرحلة الحالية تتطلب تفهما اكبر من قبل الأهالي بحيث يتم تسوية الامور بين الأهل بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وضمان التواصل للطفل مع كلا والديه والتواصل مع غير الحاضن عن طريق شبكات الاتصال”.

مصدر مختص فضل عدم الافصاح عن هويته بين انه في الحالات التي قد تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى او قد تشكل خطورة على الطفل كتعرضه للعنف أو حرمانه من حقوقه فيمكن التواصل مع ادارة حماية الأسرة والتي تملك السلطة للتصرف.

ويضيف “حالات الحق في الحياة والصحة هي الأولوية”، مرحجا ان تكون الامور أكثر يسرا بعد عودة القطاع العام للعمل بما فيه المحاكم الشرعية والمدنية.

بحسب احصائية دائرة قاضي القضاة والمنشورة على موقع الدائرة خلال الفترة من 2014 الى 2018 نحو 10224 حالة.

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