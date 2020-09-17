السلايدر الرئيسيالكرككورونامحافظات

حظر تجول شامل في غوري الصافي والمزرعة.. وإجراءات لضمان توفير الاحتياجات الأساسية

منذ 20 دقيقة
مدير عمليات خلية الازمة العميد الركن مازن الفراية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية عن فرض حظر تجول شامل في منطقتي غور الصافي وغور المزرعة في محافظة الكرك، لمدة أسبوعين وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأحد الموافق 20/9/2020م.

وأوضح في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي نظرا لسوء الحالة الوبائيّة في المنطقتين.

وأوضح أنه تم تفويض اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم الإداري بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح المواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية بأوقات متفاوتة، بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الاقدام.

وأضاف “كما تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستدامة عمل شركة البوتاس، والتعامل مع الحالات الانسانية والطارئة”.

وأكد أن خلية أزمة كورونا تراقب عن كثب تطورات الحالة الوبائية في جميع محافظات ومناطق المملكة وتدرس مع الفرق الحكومية والأجهزة المختصة الإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم كمسؤولية مباشرة وحماية المجتمع كواجب ومسؤولية مجتمعية.

مقالات ذات صلة

النعيمي: عودة طلبة رياض الأطفال أولوية قصوى

منذ 14 دقيقة

279 إصابة جديدة بكورونا من بينها 270 محلية

منذ 20 دقيقة

إلغاء الحجر المؤسسي والفندقي.. تفاصيل الحجر المنزلي للدول الحمراء والصفراء

منذ 33 دقيقة
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)

نص أمر الدفاع 16.. عقوبات مشددة للتجمعات المخالفة

منذ 39 دقيقة
انتخابات 2020
54 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock