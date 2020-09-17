حظر تجول شامل في غوري الصافي والمزرعة.. وإجراءات لضمان توفير الاحتياجات الأساسية

عمان – الغد – أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية عن فرض حظر تجول شامل في منطقتي غور الصافي وغور المزرعة في محافظة الكرك، لمدة أسبوعين وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأحد الموافق 20/9/2020م.

وأوضح في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي نظرا لسوء الحالة الوبائيّة في المنطقتين.

وأوضح أنه تم تفويض اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم الإداري بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح المواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية بأوقات متفاوتة، بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الاقدام.

وأضاف “كما تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستدامة عمل شركة البوتاس، والتعامل مع الحالات الانسانية والطارئة”.

وأكد أن خلية أزمة كورونا تراقب عن كثب تطورات الحالة الوبائية في جميع محافظات ومناطق المملكة وتدرس مع الفرق الحكومية والأجهزة المختصة الإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم كمسؤولية مباشرة وحماية المجتمع كواجب ومسؤولية مجتمعية.