حظر شامل الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر

عمان – الغد – قال مدير خلية الأزمة العميد مازن الفراية إنه تقرر فرض حظر التجول الشامل بمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، وحتى منتصف ليلة السبت/ الأحد من كل أسبوع.

وأضاف في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء إنه “سيتم تكرار تطبيق الحظر بنفس الالية خلال الاسابيع المقبلة وحتى اشعار اخر”، موضحا أنه “لن يسمح لاحد بالخروح بما فيهم حملة التصاريح، باستثناء فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية”.

وأوضح انه باستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل؛ نؤكّد استمرار سريان حظر التجوّل الجزئي يوميّاً، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

وبخصوص الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر؛ قال الفراية يتمّ السماح لهم بالمرور خلال أيّام حظر التجوّل الشامل، بمجرّد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنيّة.

واعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة الباسلة / الجيش العربي في جميع محافظات ومناطق المملكة.

وأكد الفراية على الاستمرار بمراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لنظام التتبّع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وسيتمّ تنفيذ عزل وحظر شامل في هذه المناطق، لأسبوع أو أسبوعين، وفقاً للآليّة المعمول بها حاليّاً.

وزاد “كما ستستمرّ الحملات التفتيشيّة والرقابيّة لكوادر الأمن العام على المنشآت، وقد تمّ اليوم تحرير حوالي 450 مخالفة بحقّ منشآت غير ملتزمة”.