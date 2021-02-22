“حظر شامل الجمعة وتمديد الجزئي من 9 للمنشآت و10 للمواطنين” بانتظار موافقة الحكومة

حمزة دعنا

عمان- قال رئيس لجنة التقييم الوبائي، سعد الخرابشة، إن اللجنة أوصت بعودة الحظرالشامل يوم الجمعة وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئي يوميا لمدة ساعتين.

وبين الخرابشة لـ”الغد”، أن مهمة اللجنة رفع توصيات لمجلس الوزراء وهي “غير ملزمة”، للحيلولة دون ارتفاع المنحنى الوبائي، وللحكومة حرية الالتزام بالتوصيات من عدمها.

وأكد، أن اللجنة لم تناقش سوى موضوعين، الأول يتعلق بحظر يوم الجمعة والثاني بتمديد عدد ساعات الحظر الجزئي، مشيراً إلى أن هدف اللجنة عدم المساس والتأثير على الحركة الاقتصادية في المملكة.

وألمح، الى أن اللجنة ستدرس كافة الاجراءات في حال تفاقمت أعداد الاصابات دون الاشارة الى القرارات التي ستتخذ لاحقاً.

يذكر أن الحظر الجزئي المعمول حاليا يبدأ الحادية عشرة للمنشآت والثانية عشرة للمواطنين، فيما تم رفع الحظر الشامل الجمعة منذ شهر تقريبا.