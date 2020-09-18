حظر شامل في سويمة والروضة في الشونة الجنوبيّة اعتباراً من الأحد

عمان – بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم فرض حظر التجوّل الشامل في منطقتي سويمة والروضة بلواء الشونة الجنوبيّة التابع لمحافظة البلقاء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 20 أيلول 2020م ولمدّة أسبوعين، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة في هاتين المنطقتين.

كما تقرّر استمرار عزل منطقة سويمة وعزل منطقة الروضة عن بقيّة المناطق، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة فيهما، وتفادياً لامتدادها لبقيّة المناطق.

وقد تمّ تفويض اللجنة الأمنيّة برئاسة الحاكم الإداري في لواء الشونة الجنوبيّة بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية في أوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الاقدام.

كما تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة. –(بترا)