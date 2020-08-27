حظر عمان والزرقاء يرفع الإقبال على المخابز

عمان – قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات، عبد الإله الحموي، إن الإقبال على المخابز ارتفع اليوم الخميس، مقارنة بالأيام السابقة، بسبب حظر التجول ليوم غد الجمعة في كل من العاصمة والزرقاء.

وأضاف الحموي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المواطنين يشترون حاجتهم من الخبز بما يكفي ليومين، ولا يوجد أية ازدحامات أو مشاكل تذكر.