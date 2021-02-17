حفاظاً على سلامة الركاب.. “باص عمان” يتوقف عن العمل

عمان -الغد – قالت شركة رؤية عمان ” باص عمان ” إنه بناءً على حالة الطقس الراهنة، سيتم إيقاف الحافلات التابعة لباص عمّان عن العمل اليوم الأربعاء في تمام الساعة 5 مساءً وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.

وقالت على صفحتها في فيسبوك “في حال سوء الأحوال الجوية قبل الوقت المقرر سيتم إيقاف الباصات عن العمل فوراً. وسيتم الإعلان عن أي تحديثات بخصوص ساعات العمل ليوم غدٍ الخميس على صفحاتنا بمواقع التواصل بما يتناسب مع حالة الطقس السائدة.

يرجى أخذ الحيطة