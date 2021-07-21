حفلات زفاف فضائية بحلول عام 2024

لندن- هل تتزوجين في الفضاء؟ بات بإمكان الأزواج الجدد إقامة حفل زفافهم داخل كبسولة يحملها بالون ضخم بحجم ملعب كرة قدم على ارتفاع 100 ألف قدم فوق سطح البحر بحلول عام 2024 مقابل 125000 دولار أميركي.

بدأت شركة «سبيس بريسبيكتيف» ومقرها فلوريدا مؤخراً في تنظيم رحلات جوية على كبسولاتها مقابل 125000 دولار (91000 جنيه إسترليني) تمنح المسافرين من خلالها صوراً جنونية لكوكب الأرض، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتستوعب الكبسولات التي تحملها بالونات الفضاء العملاقة للشركة ما يصل إلى ثمانية ضيوف إلى طبقة «الستراتوسفير» التي ترتفع عن كوكبنا مسافة 100 ألف قدم (19 ميلاً)، في رحلة تستغرق ست ساعات.

وبالفعل، اشترى العملاء كبسولات كاملة للمناسبات الجماعية بغرض الاستمتاع، بل إن البعض أعربوا عن رغبتهم في إقامة حفلات زفافهم هناك، وفقاً للشركة التي شرعت في بيع الرحلات الجوية في نهاية شهر يونيو (حزيران).

وتدعي الشركة أن آخرين قد يحتفلون بعيد ميلادهم في حدث تاريخي على متن كبسولة. وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة للأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام وبار وخدمة «الواي فاي».

وفي يونيو، تم إطلاق مركبة الاختبار التابعة لشركة «نييتشر وان» بنجاح من «سبيس كوست» المجاور لمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة فضاء «ناسا».

ويقود رحلة «سبيس بريسبيكتيف» الزوجان تيبر ماكلام، وجين بوينتر من فلوريدا، وقد تحدثا مؤخراً إلى صحيفة «ذا أوبزرفر» حول الاهتمام الذي لقياه من الإعلام منذ بدء بيع الرحلات الجوية. وتم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

وتزعم الشركة التي ستطلق رحلتها من «مركز كينيدي للفضاء» التابع لوكالة «ناسا»، أن الرحلة ستنطلق في هدوء من خلال بالون الفضاء بدلا من الصواريخ؛ ولذلك ستكون الكبسولة خالية من الانبعاثات، وهو ما يوفر جواً من «الراحة والهدوء»، خاصة أن المركبة ستتحرك بسرعة 12 ميلاً فقط في الساعة أثناء الصعود والهبوط مما يبعث على الاسترخاء.

وسيستغرق الوصول إلى ارتفاع 30 كم نحو ساعتين خلال عملية الصعود، وسيتمكن الركاب من رؤية مسافة تصل إلى 450 ميلاً في كل اتجاه، لذلك سترى شبه جزيرة فلوريدا بأكملها، وجزر الباهاما نزولاً إلى خليج المكسيك، بحسب الزوجة.-(وكالات)