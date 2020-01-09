حفلة الأوسكار من دون مقدم للسنة الثانية

لوس انجليس– أكدت شبكة “إيه بي سي” الأميركية الاربعاء أن حفلة توزيع جوائز الأوسكار التي ستقام في التاسع من شباط/فبراير ستجري من دون مقدم للسنة الثانية على التوالي.

وقالت رئيسة البرامج الترفيهية في المحطة كاري بورك وفق موقع “ديدلاين هوليوود”، “قررنا ألا يكون هناك مقدم للنسخة الحالية من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، لنعيد النجاح الذي حققته هذه الخطوة العام الماضي” بتعزيزها خصوصا نسب المشاهدة بشكل كبير.

وقد أكدت ناطقة باسم المحطة الأميركية هذه الأخبار لوكالة فرانس برس.

فالعام الماضي، جرت حفلة توزيع جوائز الأوسكار من دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بعد انسحاب الممثل والفكاهي كيفن هارت إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتبرت معادية للمثليين.

وفي النهاية، اعتبر الحدث ناجحا وحظي بزيادة في نسبة المشاهدة مقارنة بالعام السابق. (أ ف ب)